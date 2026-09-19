El PP de Zamora lleva al Congreso el nuevo retraso del AVE a Madrid y denuncia el deterioro del servicio

Los diputados nacionales del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco y Óscar Ramajo, denunciaron el deterioro del servicio ferroviario y llevaron al Congreso el nuevo retraso del primer AVE que comunica la capital zamorana con Madrid, a las 7.41 horas.

También preguntaron por qué los viajeros afectados no pudieron subir el pasado jueves, 17 de septiembre, a otro tren que paró en Zamora a las 8.20 horas.

“Es surrealista y difícil de entender para los usuarios que el tren previsto para salir de Zamora a las 7.41 horas sufriera una demora de 73 minutos. No salió hasta las 8.54 horas. Es especialmente preocupante la gestión realizada durante esos minutos, tanto por la falta de información clara a los pasajeros como por la imposibilidad de buscar una alternativa para quienes necesitaban llegar a Madrid a primera hora”, criticaron.

“No parece razonable que haya viajeros esperando en la estación porque su tren no sale y que, mientras tanto, pase otro tren con destino Madrid y no se les permita subir. Los zamoranos merecen poder decidir dónde vivir y trabajar, un tren madrugador, frecuencias suficientes y puntualidad en los trenes ante el deterioro continuado del servicio ferroviario que depende del incompetente ministro Óscar Puente”, añadieron.

En este contexto, Elvira Velasco y Óscar Ramajo hicieron hincapié en que un retraso “de esa magnitud” no supone solamente esperar más tiempo en una estación, sino “alterar” reuniones, citas, jornadas laborales y compromisos profesionales previamente organizados.

“Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar un servicio ferroviario fiable, puntual y con una adecuada atención al viajero, especialmente en unas conexiones que resultan fundamentales para la movilidad de los zamoranos y para las personas que utilizan el tren como medio habitual para desplazarse a Madrid”, subrayaron.

“Los usuarios cumplen con su parte: madrugan, compran su billete y organizan su jornada en función de unos horarios. Lo mínimo que pueden exigir es que el servicio funcione y que, cuando se produce una incidencia, reciban información y se les ofrezcan alternativas razonables”, apuntaron.

Preguntas

Por ello, preguntaron al Gobierno de España cuáles fueron las causas técnicas u operativas concretas que motivaron el retraso registrado en el servicio Zamora-Madrid previsto para las 7.41 horas del 17 de septiembre de 2026, por qué no se habilitó el embarque de los pasajeros afectados en el tren con destino Madrid que paró en Zamora a las 8.20 horas y por qué se impidió subir a los viajeros que llevaban ya cerca de 40 minutos esperando.

Igualmente, preguntaron al Ejecutivo nacional si se ha producido esta situación en alguna otra ocasión, cuántas incidencias con retrasos superiores a 30 minutos se han registrado en la conexión de alta velocidad Zamora-Madrid.

Específicamente, han preguntado por su primera frecuencia diaria durante los últimos doce meses y qué medidas van a adoptar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a producirse en el primer servicio de la mañana entre Zamora y Madrid.

‘Tren madrugador’

Asimismo, los parlamentarios del PP de Zamora insistieron en la reivindicación y la exigencia de recuperar el denominado ‘Tren madrugador’, suprimido durante la pandemia de coronavirus. “Un tren que puso en marcha el PP y que el Gobierno de Sánchez quitó con la burda excusa de la pandemia”, subrayaron.