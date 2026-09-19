Entra en vigor: reparten 112.000 euros en ayudas a jóvenes para rehabilitar, comprar o alquilar viviendas rurales de Zamora

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este sábado, 19 de septiembre, la resolución de las ayudas para vivienda joven que ha puesto en marcha la Diputación de Zamora con un presupuesto total de 130.000 euros.

Bajo el programa 'Vivienda Joven', estas subvenciones del Servicio de Juventud están destinadas a la compra, rehabilitación y alquiler.

El objetivo del programa es fomentar el establecimiento y la fijación de la población joven en el medio rural zamorano.

En este 2026 han resultado beneficiarios un total de 68 jóvenes, que recibirán hasta 112.000 euros.

Por un lado, hay 58 adjudicatarios que se repartirán 100.000 euros de la línea que está habilitada para la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural.

Por el otro, 10 jóvenes recibirán 12.000 de los 30.000 euros que la institución provincial había habilitado para la modalidad de alquiler.

Una vez se ha publicado en el BOP y se ha notificado a los interesados, los beneficiarios tienen hasta el 31 de octubre para justificar la cuantía recibida.

Para ello, deben aportar la documentación establecida en las bases de la convocatoria. Posteriormente, la Diputación se encargará de abonar las subvenciones a los destinatarios.

Las bases reguladoras fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución provincial el pasado 8 de abril, mientras que la convocatoria se publicó el 27 de abril en el BOP y se dio 15 días hábiles para la presentación de solicitudes.

Dentro de los criterios puntuables, hasta un máximo de 30 puntos, estaba la localización geográfica de la vivienda, obteniendo más rédito cuanto menor sea el número de habitantes de la localidad donde residen.

También se ha baremado los ingresos económicos del solicitante, con 10 puntos para quienes estuvieran integrados en unidades de convivencia con ingresos de entre 0 y 2 veces del IPREM. En caso de ser 2 veces, sin superar nunca los límites máximos, los puntos que se otorgaban eran cinco.

El tercer criterio era la valoración de la situación laboral ininterrumpida y los beneficiarios, además, han tenido que acreditar que estaban al corriente de pago en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los beneficiarios de la línea para rehabilitación y adquisición recibirán entre 1.094 y 2.525 euros, mientras que los del alquiler recibirán cada uno 1.200 euros.

Está previsto que, de cara al próximo año 2027, la Diputación vuelva a publicar una nueva convocatoria de subvenciones de Vivienda Joven.