Espectáculo de drones en una imagen de archivo. Archivo

El cielo de Zamora brilla esta noche con 300 drones con motivo de Fromago 2026

Zamora vivirá esta noche uno de los momentos más espectaculares que propone la programación de la feria internacional del queso Fromago 2026.

La Diputación de Zamora ha preparado un gran espectáculo de drones luminosos para este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 23:00 horas.

Un total de 300 drones luminosos volarán por el cielo de Zamora para ofrecer una experiencia visual y sonora que durará aproximadamente 15 minutos.

Los drones formarán figuras y composiciones que han sido diseñadas específicamente para la ciudad con motivo de esta feria internacional.

Desde la institución provincial, además, han elaborado una serie de ubicaciones recomendadas para poder disfrutar de este espectáculo en todo su esplendor.

Estas son la rotonda de Trascastillo, la calle Almena y los jardines del Castillo, que ofrecen de esta forma una perspectiva privilegiada para ver la cita.

La exhibición ha recibido el nombre de 'Drone Show Zamora' y ha sido organizada por la Diputación a raíz de la celebración de Fromago 2026.

El objetivo es ofrecer a zamoranos y visitantes una experiencia singular que combina imagen, tecnología y sonido en un escenario tan emblemático como el que representa el Castillo de Zamora.

La propuesta se encuentra dentro de la programación de Fromago 2026 en su tercer día de actividad, reforzando así el carácter abierto y atractivo de una cita que durante estos días hace de Zamora el punto de encuentro mundial del sector quesero.

Esta feria cuenta con una amplia programación de actividades tanto para profesionales como para el público general.

Desde la Diputación de Zamora han animado a vecinos y visitantes a acercarse esta noche hasta los espacios habilitados y recomendados para ver el espectáculo, que ofrece una propuesta audiovisual especialmente preparada para la ciudad.