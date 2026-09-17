Nace la 'Declaración de Zamora': un decálogo pionero para una Inteligencia Artificial social, accesible y municipal

Clausura del I Foro de IA y Accesibilidad Universal con la presencia del alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Promoción Económica, David Gago. Ayto. Zamora.

El I Foro de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal ha cerrado sus puertas en Zamora tras reunir a más de doscientos profesionales —entre modalidades presencial y en línea— con el consenso unánime de situar la innovación digital al servicio del bienestar ciudadano.

El acto de clausura ha contado con la participación del alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Antonio Martínez-Sicluna; y el director general de la Fundación ACS, José Mayor Oreja.

El principal resultado de este encuentro nacional ha sido la firma de la 'Declaración de Zamora sobre Inteligencia Artificial Social, Accesible y Municipal'.

Este manifiesto ético y político impone como condición que el desarrollo tecnológico se aplique "desde el origen" de forma accesible y con supervisión humana.

El texto aboga por simplificar los trámites administrativos sin eliminar la atención presencial, protegiendo expresamente a los colectivos vulnerables y promoviendo la cooperación para evitar que los pequeños municipios del medio rural sufran la brecha digital.

El decálogo acordado por las instituciones firmantes establece directrices clave como la protección de datos frente a sesgos de género o territoriales, la formación continua del personal público y el uso de la IA para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Asimismo, los organizadores han hecho una llamada a todos los ayuntamientos de España para adherirse a esta hoja de ruta y garantizar que la transformación digital no deje a nadie atrás.