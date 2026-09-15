Zamora lanza una nueva edición de Vida Activa con más de 640 plazas y actividades para los mayores de 60 años

Presentación de Vida Activa Zamora 2026, este martes en el Ayuntamiento de la capital zamorana Ayuntamiento de Zamora

Como cada mes de septiembre, empieza una nueva edición de Vida Activa, el programa organizado por la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores para todos los zamoranos de más de 60 años.

En la presentación de esta mañana, Auxi Fernández, concejala de Servicios Sociales, ha señalado que es “uno de los programas más importantes” porque actúa en la parte física, cognitiva, psicológica y social de las personas.

Para este año, se han dispuesto 29 talleres, con más de 640 plazas, un aumento de casi 130 desde la anterior edición. Entre los talleres gratuitos están los de Culturas del Mundo, Cuida tu memoria, Personajes de la Historia y Orgullo de ser mayor.

También destaca una serie de visitas guiadas gratuitas, que se llevarán a cabo por Cristina García, de ContArte Zamora, donde se busca facilitar una participación activa de nuestros mayores a través del conocimiento de nuestra historia, el patrimonio y las tradiciones de la ciudad.

Serán cinco visitas que tocarán temas como el Románico, el Castillo y el Cerco de Zamora y el Modernismo.

Por otro lado, los talleres bonificados, cuyo coste son 20 euros por 20 clases. Estas se impartirán en varios gimnasios de la ciudad y serán Yoga, Pilates, Espalda Sana, Energía y movimiento, Baile y Tai Chi.

La inscripción se realizará los días 21 al 23 de septiembre, a través de apuntame.zamora.es y en los CEAS. El acto de presentación del programa será el 1 de octubre a las 11 horas en el salón de actos de La Alhóndiga.