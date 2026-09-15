Zamora celebra la Semana de la Movilidad con el Día de la Bici y autobús urbano gratuito el 22 de septiembre

El concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo, y el director provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez presentan en el Ayuntamiento de Zamora la Semana de la Movilidad. Ayto. Zamora.

Dejar el coche aparcado y redescubrir la ciudad a golpe de pedal o a pie vuelve a tener premio en Zamora. Del 16 al 22 de septiembre, la capital se suma a la Semana Europea de la Movilidad con un abanico de propuestas pensado para todas las edades, diseñado mano a mano por el Ayuntamiento y la DGT bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

La iniciativa, presentada por el concejal de Movilidad, Pablo Novo, y el director provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez, combina propuestas de formación vial con actividades lúdicas para fomentar transportes sostenibles.

Las actividades arrancarán este mismo miércoles con una de las citas preferidas de los más pequeños: la pista de karts de la Policía Municipal en el Tránsito.

De cinco a ocho de la tarde, los niños podrán ponerse al volante para aprender a respetar las señales y convivir en la calzada de la forma más divertida y sin necesidad de inscripción.

Cartel de la Semana Europea de la Movilidad. Ayto. Zamora.

Sin embargo, el momento más esperado llegará la mañana del domingo 20 con una nueva edición del Día de la Bici.

La comitiva saldrá a las 11:00 horas del Puente de los Tres Árboles para completar un cómodo paseo de 12,5 kilómetros, con parada en la plaza de la Encomienda para reponer fuerzas con un batido de Gaza antes de regresar al punto de partida, donde se repartirán regalos y se sortearán dos bicicletas entre los inscritos.

La oferta de la DGT completará la semana con rutas urbanas, talleres para poner a punto las ruedas, 'escape rooms' sobre seguridad vial y hasta proyecciones de cine alimentadas a pedales.

Cartel del Día de la Bici en Zamora. Ayto. Zamora.

Como remate final a siete días de concienciación, el martes 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial sin Coches, subir al autobús urbano no costará un solo céntimo, invitando a los zamoranos a cambiar de hábitos en sus desplazamientos diarios.