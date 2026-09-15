Toro ultima los preparativos para su fiesta de la vendimia: el gran desfile de carros será el 11 de octubre

Tras la celebración de las Ferias y Fiestas de San Agustín, la ciudad de Toro comienza ya los preparativos para la celebración de la Vendimia.

Y con ella, uno de los actos más tradicionales como es el desfile de carros de la Vendimia, que tendrá lugar el próximo domingo 11 de octubre.

Con motivo de la organización de este tradicional desfile, el Ayuntamiento de Toro ha hecho un llamamiento a las personas, cuyo nombre figura asociado a cada uno de los carros participantes para que confirmen si, finalmente, el carro saldrá o no en el desfile.

La confirmación corresponde a la persona que figura como responsable del carro, independientemente del número de personas que participen en él.

Para comunicar la participación, los responsables de los carros pueden ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Toro a través del correo electrónico turismo@toroayto.es, mediante el teléfono 980 69 47 47, o de forma presencial en la propia Oficina de Turismo.

El Ayuntamiento de Toro solicita la colaboración de los responsables de los carros para facilitar los preparativos y la organización del desfile, una de las tradiciones más arraigadas de la celebración de la Vendimia en la ciudad.

El Consistorio agradece la implicación de todos los participantes que, año tras año, contribuyen a mantener viva esta tradición y a llenar las calles de Toro de color y ambiente festivo durante la celebración de la Vendimia.