Maíllo exige la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso y pide a Robles que "elija Sánchez o España"

El senador del Grupo Popular por Zamora Fernando Martínez-Maíllo, durante su intervención de este martes en el Senado Partido Popular

El senador del Grupo Popular por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, ha reclamado este martes la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso de los Diputados y ha exigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles: "Elija Sánchez o España".

El senador zamorano ha denunciado que el Gobierno ha actuado con "negligencia" durante la crisis migratoria de Ceuta y le ha animado a contar la verdad porque si no "será tan responsable como Sánchez y tendrá el mismo destino que su presidente y querido líder".

Asimismo, ha reprochado a Robles "querer quedar bien con el presidente y con España al mismo tiempo". "Si es una mujer de Estado, elija Sánchez o España, las dos cosas a la vez imposible", ha afirmado.

Martínez-Maíllo le ha preguntado si "va a contribuir a que se sepa la verdad sobre la invasión territorial en Ceuta" y ha señalado a Robles por "sucumbir a las presiones de la Moncloa" de no comparecer en agosto en el Senado y por "ocultar las verdades" de la crisis migratoria en Ceuta, protegiendo a Sánchez.

"No se puede quedar bien con el presidente y con España al mismo tiempo. No se puede decir la verdad y seguir al lado de Sánchez. Sánchez es incompatible con la verdad", ha sentenciado.

El senador popular considera que la ministra de Defensa tiene dos opciones: "abandonar el Ejecutivo o desenmascarar a este Gobierno de la mentira y de la incompetencia". "No es un problema solo de incompetencia. Es un problema también de profunda negligencia. Usted es magistrada y sabe que le espera una declaración judicial", ha zanjado.