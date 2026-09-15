Harinas, pizzas y pasta fresca: PanFest despliega cuatro días de obrador en directo y concurso internacional en Fromago

Participantes del Panfest en el Museo del Vino de Toro, durante la pasada edición del festival del pan en junio. Panfest.

El pan, los cereales tradicionales y las harinas artesanas compartirán protagonismo con el queso en la tercera edición de la 'Fromago Cheese Experience', que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre.

La iniciativa PanFest, promovida junto a Harina Tradicional Zamorana y Molinos del Duero, desplegará un amplio programa de actividades para reivindicar la excelencia panadera y anticipar la gran cita del sector: la celebración en Zamora del Concurso Internacional de Panes en septiembre de 2027.

La calle Viriato albergará el espacio principal de PanFest y el estand 'Obrador en Vivo', donde de 13:00 a 21:00 horas se desarrollarán talleres, catas y exhibiciones en directo de pan, pizza y pasta fresca.

La propuesta reunirá a cuatro maestros de reconocido prestigio internacional: Josep Pascual, especializado en panadería moderna y sin gluten; Francesco Genchi, experto en pizza clásica, napolitana y contemporánea.

Florindo Fierro, que mostrará el maridaje entre cereales antiguos, panes artesanos y quesos; y Michela Domizi, encargada de las demostraciones de pasta fresca artesanal.

Además de las demostraciones gastronómicas, PanFest pondrá la nota musical a la feria mediante un escenario instalado en los Jardines del Castillo.

Durante las cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de las actuaciones en directo de artistas y formaciones como Gaucho, Diego Turrión y Eva Ares, Diego Jiménez, Lucía Gonzalo, Alollano, Lydia de Mena y el dúo Miguel y Cacia, consolidando este espacio como un punto de encuentro cultural dentro de Fromago.