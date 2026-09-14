Zamora reunirá a un centenar de gigantes y cabezudos de España y Portugal en el encuentro 'Civitas Gigantum'

El teniente de alcalde de Zamora y concejal de Fiestas, David Gago; el vicepresidente y delegado de Cultura de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte y la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, junto a los diferentes representantes del Encuentro de Cabezudos. Ayto. Zamora.

Zamora se prepara para hacer crujir sus empedrados y obligar a pequeños y mayores a estirar el cuello hacia el cielo. Los días 26 y 27 de septiembre, la capital volverá a rendirse al hechizo del cartón piedra y la dulzaina con la llegada del III Encuentro de Gigantes y Cabezudos 'Civitas Gigantum'.

Un despliegue monumental, orquestado por los grupos locales Tradymupo y Capitonis Durii con el empujón de las instituciones zamoranas y Caja Rural, que congregará a más de 500 giganteros y un ejército de 100 figuras llegadas de 18 agrupaciones de media España y Portugal.

La fiesta busca rescatar ese pellizco de nostalgia que ya hizo vibrar a la ciudad en las míticas concentraciones de los años noventa.

Para el concejal de fiestas y teniente de alcalde de la ciudad, David Gago, el objetivo es simple pero rotundo: que Zamora "vibre y beba" de una de sus tradiciones más arraigadas, esa que también late con fuerza en los pueblos de la provincia, representados en la cita por cuatro grupos locales.

El espectáculo comenzará a gestarse a mediodía del sábado 26 en la Plaza Mayor.

Desde las doce, el salón de estar de la ciudad se transformará en un museo al aire libre donde ver de cerca los rostros, vestimentas y detalles de reyes, demonios y personajes populares venidos de tierras catalanas, sorianas, aragonesas o del país vecino.

Tras la presentación oficial de las delegaciones a las seis de la tarde, sonarán las primeras notas a las 18:30 para arrancar el gran pasacalles: un maremágnum de bailes, faldones al vuelo y música tradicional que inundará el corazón de la capital.