El PP pide al Gobierno la A-11 completa en Zamora hasta Portugal y recuperar las frecuencias del AVE con Madrid

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León y procuradora por Zamora, Leticia García Sánchez, y la parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados por la provincia, Elvira Velasco Morillo, han informado hoy de dos iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León.

Todo para reclamar al Gobierno de España actuaciones pendientes y necesarias para el desarrollo de Zamora, al tiempo que han denunciado el “abandono del Gobierno Socialista con la provincia, con la complicidad de los socialistas zamoranos”.

En concreto, las iniciativas plantean la ejecución de la totalidad de los tramos pendientes de la Autovía A-11 entre Zamora y la frontera con Portugal.

Y también la recuperación de las frecuencias de AVE suprimidas entre Madrid y Zamora, especialmente la correspondiente al tren madrugador para que muchos zamoranos puedan trabajar en la capital de España y seguir viviendo en Zamora.

Leticia García ha subrayado que se trata de dos infraestructuras «indispensables para esta ciudad y para esta provincia» y ha reclamado al PSOE de Castilla y León y, especialmente, al PSOE de Zamora que respalde estas reivindicaciones ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Hoy queremos ayudar al PSOE para que pueda manifestarse a favor de estas dos iniciativas parlamentarias, porque requieren la actuación del Gobierno de Sánchez”, ha señalado.

El PP denuncia “el abandono” del Gobierno con Zamora

La portavoz popular ha contrapuesto la actuación del Gobierno de España con la implicación de la Junta de Castilla y León, asegurando que “en Zamora están todas las administraciones menos el Gobierno de España”.

En este sentido, ha defendido el compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la provincia y ha destacado diferentes inversiones y proyectos impulsados por el Gobierno autonómico, entre ellos el Plan Socioeconómico de La Raya, con 90,7 millones de euros.

También el polígono Zamora-Norte de Monfarracinos, con más de 48 hectáreas de suelo industrial; el programa territorial de fomento de Tierra de Campos; la nueva residencia de personas mayores, con más de 22 millones de euros; el Centro Cívico, con más de cuatro millones de euros de aportación de la Junta.

Además del nuevo Museo de Semana Santa, financiado en un 57% por la Junta; la modernización del Canal de San José; los casi dos millones destinados al Mercado de Abastos; el Conservatorio de Música; el apoyo al sector de los videojuegos a través de Cylgameshow; y el Hub de Innovación Tecnológica de La Aldehuela.

También ha citado el Programa Territorial de Fomento de Benavente y el polígono Puerta del Noroeste, señalando que en este último proyecto participan la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento, mientras que, según ha denunciado, no existe aportación del Gobierno de España.

“La variante de Fonfría no puede sustituir a la autovía”

Respecto a la A-11, Leticia García ha calificado de “broma” la información pública relativa a la variante de Fonfría si finalmente se plantea como una carretera de una sola calzada.

La dirigente popular ha recordado que el compromiso anunciado por el Ministerio de Transportes era con una autovía, y ha reclamado al ministro Óscar Puente que cumpla ese compromiso.

“Estamos hablando de una infraestructura esencial para garantizar una conexión segura con Portugal”, ha señalado, al tiempo que ha criticado que se presenten como avances actuaciones que, a su juicio, no resuelven la continuidad de la A-11.

Ambas parlamentarias del PP sostienen que los tramos inconexos actualmente existentes no solucionan las necesidades de comunicación de la provincia y reclama que se impulse la ejecución de todos los tramos pendientes hasta la frontera portuguesa.

Elvira Velasco ha añadido que con el anuncio ahora de la variante de Fonfría, el Gobierno repite la misma operación que hizo hace cinco años con la variante de Alcañices, sin que desde entonces haya hecho nada, además de estar paralizadas las obras del único tramo que han adjudicado de poco más de un kilómetro cercano a la frontera portuguesa.

Recuperar las frecuencias de AVE y el tren madrugador

La segunda iniciativa registrada por el Partido Popular reclama la recuperación de las frecuencias de AVE suprimidas entre Madrid y Zamora, con especial atención al servicio madrugador.

Leticia García ha considerado que la reducción de frecuencias perjudica especialmente a los ciudadanos que necesitan desplazarse a primera hora para trabajar en la capital de España, y ha reclamado al Gobierno que restituya un servicio ferroviario adecuado a las necesidades de los zamoranos.

“Las infraestructuras como las autovías o las ferroviarias son indispensables para esta ciudad y para esta provincia”, ha insistido.

Críticas a Carlos Martínez y al PSOE de Castilla y León

La portavoz popular también ha cuestionado la posición del PSOE de Castilla y León y de Zamora y ha criticado que sus dirigentes no reclamen al Gobierno de España las inversiones pendientes para la provincia.

En referencia al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, García ha censurado que visite Zamora “sin ninguna buena noticia” del Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socialistas zamoranos que ejerzan una oposición “constructiva y dialogante”, defendiendo los intereses de la provincia ante su propio Gobierno.

“Jamás exigen nada a Sánchez, jamás exigen nada a Óscar Puente”, ha afirmado, acusando al PSOE de centrar sus críticas en la Junta de Castilla y León en lugar de reclamar al Ejecutivo central las infraestructuras pendientes.

García ha asegurado además que el PSOE de Castilla y León y de Zamora “se ha convertido en un brazo del sanchismo” y ha acusado a sus dirigentes de anteponer, a su juicio, las siglas del partido a la defensa de los intereses de los zamoranos.

“El trampantojo es quien viene a Zamora sin exigir nada a su Gobierno”

La portavoz popular ha respondido asimismo a las declaraciones realizadas por Carlos Martínez sobre la situación de Ceuta y ha rechazado que pueda calificarse de «trampantojo» la preocupación existente por la situación en la ciudad autónoma.

“A los castellanos y leoneses, como a toda España, nos tiene muy preocupados la situación de Ceuta”, ha señalado, calificando de “muy grave” que se pueda minimizar la preocupación de los ciudadanos ante los acontecimientos que se están produciendo.

En este contexto, García ha concluido que “el trampantojo es él”, al considerar que Carlos Martínez centra sus críticas en la Junta de Castilla y León mientras, según el PP, no reclama al Gobierno de España las inversiones que Zamora continúa esperando.

“Los que no ponen ni un euro vienen aquí, a Benavente y a Zamora, a criticar a los que sí lo ponen”, ha resumido.

Para el Partido Popular, la visita de los dirigentes socialistas a Zamora debería servir para comprometer al Gobierno de España con las necesidades de la provincia, especialmente con la culminación de la A-11 y la recuperación de las frecuencias ferroviarias, en lugar de limitarse a criticar la acción de la Junta de Castilla y León.