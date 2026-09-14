El pódcast 'Mucho Cuzeo', estrena temporada en Fromago entrevistando al vicepresidente de la Diputación
El show hecho por y para jóvenes zamoranos inicia sus grabaciones en la Plaza de Viriato este viernes y abarcará entregas especiales sobre la Gala del Deporte, la Semana Santa o un debate político preelectoral.
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El show radiofónico y digital elaborado por jóvenes zamoranos, 'Mucho Cuzeo', calienta motores para el estreno de su cuarta temporada este viernes, 18 de septiembre, en un marco incomparable: la celebración de la feria internacional Fromago Cheese Experience 2026.
La primera entrega del curso 2026-2027 se grabará en directo a las 19:00 horas desde la Plaza de Viriato con una entrevista al vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Turismo, Víctor López de la Parte.
El propio López de la Parte ha ejercido este lunes de anfitrión en la presentación institucional del nuevo curso del programa, arropado por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera; la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; el director gerente de Mini2ac Talleres Infantiles, Alberto Alonso, y varios de los jóvenes integrantes del espacio, los conocidos popularmente como 'cuzitos'.
Durante el acto, las instituciones han aplaudido el papel fundamental de este proyecto a la hora de estructurar y dar altavoz al pensamiento juvenil de la provincia.
La concejala Sara de la Higuera ha remarcado la capacidad del formato para "aprender mientras nos divertimos", alabando la dedicación del equipo a la hora de descubrir historias locales.
En representación de los participantes, el joven Manuel Tejedor Maldonado ha destacado que el espacio nació con la humilde meta de demostrar que la juventud zamorana "hace mucho más que estar con TikTok" y tiene inquietudes sociales y culturales de peso.
Para los próximos meses, el calendario de 'Mucho Cuzeo' contempla programas especiales dedicados a la Gala del Deporte (9 de octubre), la Gala Solidaria de Azadahi (11 de diciembre), la Semana Santa zamorana (5 de marzo) o un debate con los cuatro candidatos a la Alcaldía de la capital (2 de abril), sin descartar su presencia habitual en citas clave como el Día de la Provincia o eventos deportivos solidarios.