José Delgado, director de la UNED en Zamora: "Aquí demostramos que el talento no tiene límites geográficos"

A sus 38 años, José Delgado (Zamora, 1986) asume las riendas del Centro Asociado de la UNED en Zamora consciente del enorme listón que le dejan sus antecesores.

Tras la histórica etapa de Juan Andrés Blanco y el brillante quinquenio de Antonio Rodríguez, este geógrafo de cuna, doctor por la Universidad de Salamanca y zamorano "de capital pero con raíces en Mayalde y Corrales del Vino", toma el mando de una institución que no solo abarca la provincia zamorana, sino que extiende su área de influencia directa hacia Salamanca con las aulas de Béjar y Ciudad Rodrigo, además del aula de Benavente, que "ayuda a vertebrar la provincia de Zamora".

Delgado encara el reto sin complejos y con la convicción de quien conoce al milímetro la realidad territorial del Occidente castellano y leonés.

Defensor acérrimo de la "universidad de las oportunidades", el nuevo director compagina el impulso académico con la atracción de grandes proyectos de investigación nacional —como el Museo Virtual de las Migraciones— o la implantación de vanguardistas titulaciones en ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

José Delgado, director de UNED Zamora. EE.

Todo ello con un mantra inamovible: vertebrar el territorio para que la falta de recursos, las cargas familiares o la distancia geográfica jamás vuelvan a ser un freno para la formación superior.

Pregunta- Asume la dirección con solo 38 años de un centro clave no solo para Zamora, sino para Castilla y León. ¿Cómo afronta personalmente este relevo generacional tras la etapa de Antonio Rodríguez?

Respuesta- Lo asumo, sobre todo, como un gran reto. Mis antecesores dejaron el listón muy alto: Antonio Rodríguez hizo una labor magnífica y qué decir de Juan Andrés Blanco tras más de tres décadas. Mantener a la UNED como ese referente académico, cultural y social en Zamora y Salamanca requiere un trabajo enorme.

Por suerte, contamos con el respaldo económico y moral de instituciones clave como la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento y Caja Rural, además del esfuerzo de las aulas de Béjar y Ciudad Rodrigo. Ellos no apoyan a la universidad por inercia; apuestan por fijar oportunidades para su propia población.

Entrada del Colegio Universitario por la calle San Torcuato, en la que se puede apreciar el cartel 'Exámenes'. EE.

P.- Defendía su antecesor que la UNED es la universidad de las oportunidades territoriales. ¿Sigue siendo el gran escudo contra la brecha entre el medio rural y el urbano?

R.- Sin duda. La UNED está donde tiene que estar: en el territorio.

Lo que verdaderamente me enorgullece es que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias o de dónde viva —sea en Porto de Sanabria, en Candelario o en el centro de Zamora—, pueda cursar un grado universitario con el único requisito de tener un ordenador y cobertura.

Ofrecemos una alternativa pública real para quien no puede o no quiere desplazarse a una universidad presencial por motivos económicos, laborales o de nota de corte.

"El alumno de Porto de Sanabria o de la Sierra de Francia tiene hoy la misma excelencia educativa que el de Madrid o Barcelona"

P.- Además de la docencia, siempre han presumido de una potente faceta investigadora. De hecho, acaban de lograr un hito con el Museo Virtual de las Migraciones.

R.- Así es. Aunque el espacio físico del centro sea modesto, en la UNED Zamora se hace muchísima investigación de primer nivel.

A través de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo se ha conseguido que el Ministerio nos reconozca la gestión del Museo Virtual de las Migraciones a nivel nacional, un éxito absoluto fruto del trabajo conjunto de investigadores de toda España.

La UNED no es solo un aula; es docencia de calidad, investigación de vanguardia y divulgación cultural a través de nuestros cursos de extensión y de la UNED Senior.

José Delgado, director de la UNED en Zamora. EE.

P.- La sociedad avanza y la tecnología también. ¿Qué novedades formativas trae la UNED para este nuevo curso?

R.- Este año implantamos el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial y en breve llegará el de Ciberseguridad. Además, lanzamos un título de Experto Universitario en Ciberseguridad pensado para pymes en colaboración con las instituciones locales.

Las grandes multinacionales invierten millones en protegerse, pero las pequeñas empresas del entorno rural no tienen esos recursos. Queremos formar a profesionales que cubran esa brecha de vulnerabilidad y generen un nuevo nicho laboral en la provincia.

Por otro lado, ampliaremos significativamente las plazas en másteres tan demandados como el de Formación del Profesorado, Psicología General Sanitaria o Abogacía.

José Delgado, director de UNED Zamora en su despacho. EE.

P.- Se tiene la idea preconcebida de que el alumno de la UNED es maduro, pero cada vez hay más perfil joven.

R.- Totalmente. Aunque la UNED nació para personas adultas con cargas laborales o familiares, hoy el perfil joven crece a pasos agigantados. En grados como Psicología, Derecho o Educación Infantil tenemos a muchísimos estudiantes jóvenes.

La juventud actual es más dinámica y necesita movilidad; la UNED te permite trasladarte a otra ciudad o incluso al extranjero y seguir examinándote y estudiando sin perder el curso.

Por otro lado, tenemos Historia del Arte, con alumnado de mayor edad que matriculan asignaturas por puro amor al conocimiento.

"Las pymes de Zamora y Salamanca deben protegerse en la red; por eso lanzamos formación en ciberseguridad adaptada al tejido local"

P.- La matriculación permanece abierta hasta el 22 de octubre. ¿Qué le diría a quien todavía se lo está pensando?

R.- Le diría que llame o que venga a vernos a la sede de Zamora o al Espacio Joven de Salamanca, donde abriremos atención presencial a finales de septiembre. La gran ventaja de la UNED es su flexibilidad: no tienes que matricularte del curso entero si tus circunstancias no te lo permiten.

Puedes probar con una o dos asignaturas y adaptar la universidad a tu ritmo de vida. Nuestro equipo técnico está para asesorar a cada persona de forma personalizada.

Claustro de UNED Zamora a su entrada por San Torcuato. EE.

P.- Para terminar, su tesis doctoral analizó las dinámicas del paisaje en la provincia de Salamanca, pero usted es zamorano de pura cepa. ¿Cómo ve esa conexión entre ambas provincias?

R.- Nací en Zamora capital, pero las raíces de mi madre están en Mayalde y las de mi padre en Corrales del Vino, en plena Tierra de Vino. Me formé y viví 15 años en Salamanca, por lo que conozco y quiero profundamente a ambas provincias.

Geográfica y socialmente son simétricas: un occidente dominado por la penillanura y la ganadería de dehesa, un oriente agrícola y zonas de relieve de gran belleza al norte y al sur.

La UNED es precisamente el puente perfecto para vertebrar social y académicamente esta frontera común.