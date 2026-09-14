El festival Mubaza regresa al parque de San Martín con diez bandas locales y circo de calle

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, junto a la presidenta de la asociación, Claudia Zurdo, y su secretario, Miguel Ángel Ayuso. Ayto. Zamora.

El parque de San Martín, a los pies de la muralla de Zamora, volverá a convertirse en el gran escaparate del talento musical zamorano con la celebración de una nueva edición del festival Mubaza.

Presentado este lunes por la concejala de Cultura del Ayuntamiento, María Eugenia Cabezas, junto a la presidenta de la asociación, Claudia Zurdo, y su secretario, Miguel Ángel Ayuso, el certamen servirá para despedir la programación del Verano Cultural con dos jornadas de actuaciones en directo y entrada libre.

Nacido en 2016 con la misión de impulsar a los grupos y artistas de la provincia, el festival recupera en esta ocasión su formato clásico de dos días.

La cita arrancará el viernes 18 de septiembre a partir de las 19:00 horas y se prolongará durante todo el sábado 19 de septiembre, ofreciendo un abanico sonoro para todos los públicos que abarca diferentes géneros musicales, aderezado con la propuesta de circo de calle de Pumuky Circo-Chisme para la tarde del sábado.

Cartel de Mubaza 2026. Ayto. Zamora.

Durante la presentación, las autoridades locales recordaron además la disponibilidad de las cuatro salas de ensayo municipales, equipadas con 'backline' básico para los músicos de la ciudad y reservables con hasta diez días de antelación a través de la plataforma web del Ayuntamiento.

Tanto la organización como el Ayuntamiento han animado a los zamoranos a acercarse al parque para apoyar la escena musical autóctona.