La Diputación de Zamora lleva Fromago a toda España: 5,5 millones de cupones de la ONCE con sabor a queso

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Cedida

Zamora vuelve a convertirse en la capital mundial del queso. La Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience será la gran protagonista del cupón de la ONCE del próximo sábado 19 de septiembre.

Una promoción de lujo ya que habrá cinco millones y medio de boletos que difundirán el nombre de Zamora y de su queso a nivel nacional.

La presentación oficial ha tenido lugar este lunes en la Plaza Mayor de la capital zamorana, con las tradicionales casetas de la feria.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien ha vuelto a escenificar el firme compromiso de la institución provincial con un evento que nació bajo su impulso.

Junto a él han intervenido el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora, Sara Fregeneda.

La representación institucional de la organización social se ha completado con Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la comunidad, y Anabel Martín, directora de la ONCE en Zamora.



Fromago fue concebida en el año 2022 por la Diputación de Zamora como una apuesta estratégica para dinamizar la economía local y poner en valor el sector primario.

Esta cita bienal se ha consolidado en tiempo récord como el evento lácteo-quesero de referencia en la Península Ibérica, todo el mundo lo conoce.

De esta manera, del 17 al 20 de septiembre, el casco histórico de la ciudad se transformará en un espectacular escaparate de más de 40.000 metros cuadrados y cerca de tres kilómetros de recorrido al aire libre.

Así, el patrimonio románico y modernista de Zamora se fundirá con la excelencia gastronómica de más de 400 expositores y más de 1.200 tipos de queso procedentes de todos los rincones del planeta.

Durante cuatro días, zamoranos y visitantes podrán disfrutar de siete zonas gastronómicas repartidas por toda la ciudad, además de varios escenarios dedicados a talleres, catas guiadas, maridajes, ponencias profesionales, showcookings en directo y conciertos.

El cupón dedicado a Fromago corresponderá al sorteo del 'Sueldazo del Fin de Semana', que ofrece un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años a un solo cupón, además de otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante una década.