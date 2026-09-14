La carrera popular y solidaria de la Guardia Civil en Zamora supera los 3.000 participantes y quiere más

La XV Carrera de la Guardia Civil afronta su próxima edición con el objetivo de superar una edición más, la barrera de los 4.000 participantes.

A día de hoy, más de 3.000 personas se han inscrito en esta prueba popular y solidaria, cuya recaudación se destinará íntegramente a Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) para la financiación de becas en investigación de enfermedades raras.

La prueba, organizada por la Guardia Civil de Zamora, junto con la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, mantendrá su recorrido tradicional por las calles de Zamora, con pasos por lugares emblemáticos.

Por ejemplo, el Cuartel de la Guardia Civil, la Plaza Mayor y la Plaza de la Catedral. La salida y la llegada estarán situadas, un año más, en la avenida Príncipe de Asturias.

La inscripción tiene un coste de 8 euros para los corredores y de 7 euros para senderistas y patinadores. Todos los participantes tendrán derecho a una camiseta técnica de la prueba, hasta fin de existencias.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el mismo día de la prueba, el día 27 de septiembre, en los siguientes puntos:

Sede de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, en la avenida Víctor Gallego, 23, en horario comercial.

Oficinas del Servicio de Material Móvil de la Comandancia de Zamora, para guardias civiles y familiares.

En internet, en la plataforma web de www.smartchip.es

También será posible realizar la inscripción en la caseta de Santa Clara, del jueves 17 al sábado 26 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas.

Las personas inscritas online podrán recoger su camiseta en la sede de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

A falta todavía de varios días para el cierre del plazo, la XV Carrera de la Guardia Civil encara su recta final con el reto de volver a convertir las calles de Zamora en escenario de una gran jornada deportiva y solidaria en apoyo a las personas y familias afectadas por enfermedades raras.

La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo no puede dejar de agradecer el apoyo inestimable e incondicional de las Instituciones y empresas que ayudan a conseguir este objetivo.

Entre ellos, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, Aviva Obras Integrales, Domus Vi, Fenienergía, Fundación Seur, Sanigest, Tecozam y todos los pequeños colaboradores.