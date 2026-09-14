El Ayuntamiento de Zamora abre las inscripciones para las actividades de gimnasia de mantenimiento

El Ayuntamiento de Zamora ha informado del inicio de las inscripciones del primer trimestre de las actividades municipales de gimnasia de mantenimiento. Se realizarán a través de la página: apuntame.zamora.es

A partir de las 9:00 horas de mañana martes 15 de septiembre se abre el periodo de inscripción de las actividades de gimnasia de mantenimiento del primer trimestre 2026-2027, que se desarrollarán entre el jueves 1 de octubre y el miércoles 30 de diciembre.

Todas las inscripciones deberán realizarse a través de la página web municipal de Línea Zamora, en la sección “Apúntame”.

Las inscripciones se realizarán de manera escalonada, comenzando mañana 15 de septiembre para las actividades a desarrollar en el pabellón Ángel Nieto

El 17 de septiembre las actividades de 3 días de la Ciudad Deportiva; y el 22 de septiembre las actividades de 2 días en la Ciudad Deportiva y las del Alejandro Casona. Los cambios y modificaciones deberán realizarse los días 24 y 25 de septiembre.