Dos heridos graves tras salirse de la vía una furgoneta y embestir a un turismo en la A-52 en Palacios de Sanabria
El accidente se produjo en el kilómetro 76,7, en sentido Vigo, y fue necesaria la intervención de los bomberos.
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Dos personas han resultado heridas graves y otras dos leves en un accidente de tráfico registrado este domingo en la autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria.
En el siniestro se vieron implicados una furgoneta y un turismo, mientras que otras dos personas resultaron ilesas.
El accidente se produjo alrededor de las 09:56 horas en el kilómetro 76,7 de la A-52, en sentido Vigo.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la furgoneta se salió de la vía y embistió a un turismo, provocando que ambos vehículos terminaran también fuera de la calzada.
Una de las personas que viajaban en los vehículos quedó atrapada en el interior y fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos de la Diputación de Zamora para proceder a su liberación.
Cuando llegaron los servicios de emergencia, otras tres personas heridas ya se encontraban fuera de los vehículos.
Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y una de Seguridad Ciudadana, efectivos de mantenimiento de la autovía, una dotación de bomberos y tres ambulancias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.