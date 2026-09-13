El festival internacional de música clásica de Toro vuelve a recordar la memoria del inolvidable Jesús López Cobos

El Teatro Latorre de Toro volvió a convertirse anoche en escenario de la música clásica con el concierto inaugural del IX Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos.

Una cita que cada año rinde homenaje a uno de los grandes nombres de la dirección orquestal española, natural de la localidad zamorana.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) fue la encargada de abrir esta nueva edición con un programa integrado por obras de Samuel Barber y Dmitri Shostakóvich.

La formación estuvo dirigida por Luis María Suárez, concertino de la propia orquesta, en una velada que reunió a numerosos aficionados a la música en el Teatro Latorre.

Entre los asistentes se encontraba el director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, que acompañó al público en este inicio de un festival que vuelve a situar a Toro como punto de encuentro para los amantes del repertorio clásico y lírico.

El certamen se prolongará hasta el próximo 26 de septiembre y ofrecerá una programación que combinará la participación de formaciones profesionales de ámbito autonómico con la presencia de agrupaciones vinculadas a la propia localidad de Toro.

A lo largo de las próximas jornadas, el festival recorrerá además diferentes vertientes del repertorio lírico, manteniendo así el espíritu de una iniciativa concebida para recordar la figura y el legado musical de Jesús López Cobos.

Fallecido en 2018 y considerado uno de los directores de orquesta españoles de mayor trayectoria internacional.

Con este primer concierto, Toro da comienzo a varias semanas en las que la música clásica volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de la localidad.