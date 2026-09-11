La primera calzada de la A-11 en la variante de Fonfría, a información pública: inversión de 19,1 millones

Plano de la variante de Fonfría en la provincia de Zamora. Imagen: Ministerio de Transportes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado, de forma provisional y someterá a información pública el proyecto de trazado de la primera calzada de la A-11, en el tramo de la variante de Fonfría, en la provincia de Zamora.

El presupuesto estimado para esta actuación es de 19,1 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se va a publicar, próximamente, en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata de una primera fase de la futura autovía proyectada en el tramo Ricobayo-Fonfría por razones de seguridad viaria.

Esta se diseña para que, en un futuro, pueda constituirse como la calzada derecha de la autovía A-11 en este tramo.

Por ello, este tramo de variante, de casi 4 kilómetros de longitud, al norte de la población, se diseña con una calzada compuesta por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros.

Junto con la variante, se prevé la ejecución de un enlace, de tipología trébol parcial de dos cuadrantes en pesa, que permitirá la conexión de la autovía con la travesía y el este del casco urbano de Fonfría.

Este trámite constituye un paso más en el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el desarrollo de este corredor.

En la provincia de Zamora ya se están ejecutando las obras del tramo San Martín del Pedroso-Frontera con Portugal y redactando otros proyectos como la variante de Alcañices.