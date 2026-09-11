El entorno de El Ancla, en La Marina, recupera su esplendor tras finalizar las obras de renovación

Este viernes, 11 de septiembre, se han finalizado las obras de renovación del entorno de El Ancla, en la Plaza de la Marina, en el marco de las actuaciones del contrato municipal de mantenimiento de pavimentos.

Unos trabajos que han permitido renovar íntegramente uno de los espacios más concurridos y reconocibles de la plaza.

La intervención ha consistido en la demolición de la pavimentación existente, el saneamiento de los puntos afectados por las raíces del arbolado, la ejecución de una nueva solera de hormigón, la colocación del nuevo adoquinado y la sustitución de los bordillos deteriorados.

Para las obras se han empleado unos 140 metros cúbicos de hormigón, colocado 732 metros cuadrados de nuevo adoquín y se ha actuado sobre cerca de 100 metros lineales de bordillos.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha subrayado que ha sido una actuación en la que no se han "limitado a sustituir puntualmente piezas deterioradas, sino que hemos saneado la base y renovado completamente los elementos que lo necesitaban para conseguir una solución más duradera".

Aunque esta renovación se ha dado por concluida, las actuaciones en El Ancla, según ha anunciado Novo, continuarán tras la celebración de Fromago 2026.

De esta manera, ha explicado que el Ayuntamiento ya dispone de los materiales necesarios para retomar las reparaciones en el paseo central que comunica el Miliario con la Farola de Coomonte.

Estos trabajos permitirán renovar progresivamente los tramos deteriorados para mejorar el estado general del pavimento de este eje peatonal de la plaza.

"La actuación que hoy presentamos no debe entenderse de manera aislada", ha apuntado el concejal, ya que "tenemos ya preparada la siguiente intervención y queremos continuar repasando La Marina de manera progresiva hasta conseguir que los distintos pavimentos se encuentren en las mejores condiciones posibles".

Contrato de mantenimiento de pavimentos

Desde su puesta en marcha, el contrato municipal de pavimentos ha ejecutado actuaciones por valor de más de 325.000 euros, lo que supone una media mensual de algo más de 46.000 euros.

Desde el pasado 28 de febrero se han renovado 3.057 metros cuadrados de vía pública con nuevos materiales, a los que hay que sumar otros 4.100 metros cuadrados reparados reutilizando materiales que se han recuperado y estaban en adecuadas condiciones.

El contrato dispone de un presupuesto total de 2 millones de euros y tiene una duración de dos años, siendo la "principal herramienta municipal" para reforzar de forma estable y continuada las labores de conservación y renovación de los espacios públicos.

El concejal ha valorado "muy positivamente" estos primeros meses de funcionamiento del contrato y ha hecho hincapié en que "está permitiendo ampliar los medios humanos disponibles, establecer una programación estable y aumentar considerablemente nuestra capacidad para intervenir simultáneamente en distintos puntos de la ciudad".

Ha recalcado, además, que "no sustituye el trabajo que ya realizaban los servicios municipales, sino que lo complementa y multiplica, proporcionándonos una herramienta de mucha mayor dimensión para combinar actuaciones programadas, mantenimiento preventivo y respuesta cotidiana a las incidencias".

Actualmente, junto a la actuación ya concluida en La Marina, el Ayuntamiento está ultimando un nuevo repaso de los pavimentos del Conjunto Histórico con motivo de Fromago, especialmente en las calles incluidas dentro del itinerario comprendido entre la Plaza de La Marina y la Catedral.

Paralelamente, han empezado las reparaciones en Víctor Gallego, donde se llevará a cabo una actuación progresiva dirigida a renovar completamente aquellas zonas cuyo deterioro haga necesaria una intervención integral, compatibilizando estos trabajos con reparaciones puntuales de menor dimensión.

"Queremos que el contrato tenga capacidad para actuar en las dos escalas", ha precisado Novo, "desde la renovación de superficies completas cuando el pavimento está agotado hasta esa baldosa, adoquín o desperfecto concreto que afecta diariamente a un vecino".

Próximos meses

La programación prevista para los próximos meses contempla la reanudación de los trabajos en Tres Cruces y Príncipe de Asturias, así como el inicio progresivo de actuaciones en diferentes calles del centro, entre ellas Santa Teresa, Cervantes, Amargura, Ursicino Álvarez, Juan II y Pablo Morillo.

También seguirán las intervenciones en grandes viales como Víctor Gallego, avenida de Salamanca, Cabañales o Peña Trevinca, entre otros.

El contrato de mantenimiento de pavimentos permitirá, de la misma forma, iniciar trabajos para hormigonar nuevos viales municipales donde existe una demanda consolidada de utilización, como el tramo final de la calle Fermoselle o la zona posterior de Rabiche, facilitando un uso más adecuado de estos espacios.

Otra de las líneas de trabajo será reforzar la conservación del Casco Antiguo, destinando varios trabajadores a atender semanalmente sus calles debido a las especiales características y necesidades de mantenimiento de sus pavimentos.

Finalmente, el Ayuntamiento prevé intensificar la actividad de la cuadrilla específicamente destinada a la resolución de incidencias vecinales, especialmente aquellas comunicadas semanalmente a través de herramientas municipales como Línea Zamora.

"El mantenimiento de una ciudad es un trabajo permanente y nunca puede considerarse concluido", ha señalado Pablo Novo.

"Lo importante es disponer de más medios, de capacidad para programar las actuaciones y, al mismo tiempo, de agilidad para atender los problemas cotidianos", ha puntualizado.

Los primeros meses están demostrando que este contrato nos permite avanzar precisamente en esa dirección y sienta unas bases importantes para el mantenimiento de los pavimentos de Zamora durante los próximos años", ha concluido el concejal de Obras.