La Diputación de Zamora aprueba más de 660.000€ para modernizar los consultorios médicos del medio rural

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez y el diputado Juan del Canto Sevillano visitan uno de los consultorios médicos beneficiario. Diputación de Zamora.

Ir al médico en el pueblo no debería significar pasar frío en invierno ni sufrir barreras para cruzar la puerta de la consulta.

Partiendo de esa premisa, la Diputación de Zamora ha aprobado de forma definitiva una inyección de 667.271 euros que irá a parar directamente a reformar los consultorios locales de 42 municipios de la provincia.

La resolución, publicada este mismo viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abre el grifo a unas reformas muy esperadas tanto por los vecinos como por los propios sanitarios que pasan consulta a diario en el medio rural.

Esta partida económica permitirá a los pequeños ayuntamientos meter mano a arreglos que llevan tiempo pendientes y que solos no podrían asumir.

Hablamos de reformas tan básicas como cambiar tejados con goteras, poner rampas donde antes había escalones infranqueables, instalar calefacción moderna o aislar las paredes para no desperdiciar energía.

Además, el reparto ha puesto por delante a las localidades con menos habitantes, asegurando que el dinero público llegue justo allí donde los presupuestos municipales son más ajustados y la necesidad se nota más.

Para asegurar el impacto directo en la atención ciudadana, las bases de la convocatoria exigían como requisito indispensable que los locales beneficiarios estuvieran plenamente operativos y acogieran consultas médicas periódicas.

La dotación económica final alcanzó los 676.000 euros tras sumar un suplemento de crédito aprobado por el Pleno provincial antes del verano, elevando de forma notable el presupuesto inicial para dar cobertura al mayor número de peticiones posible dentro de la geografía zamorana.

Tras la publicación del dictamen en el boletín oficial, los 42 ayuntamientos seleccionados son Santa Cristina de la Polvorosa, Coreses, Villaralbo, Morales del Vino, Toro, Asturianos, Pedralba de la Pradería, Losacino, Rionegro del Puente, Vega de Tera, Pías, Santa Eufemia del Barco, Luelmo, Morales de Valverde, Quintanilla del Olmo, Abezames, Villárdiga, Villaveza de Valverde, Villaferrueña, Gallegos del Pan, Santa Marta de Tera (Entidad Local Menor), Navianos de Valverde, Samir de los Caños, Cañizo, Villaseco del Pan, El Piñero, Villalba de la Lampreana, Aspariegos, Molacillos, Villalazán, Belver de los Montes, Barcial del Barco, Cubillos, Pereruela, Manzanal de Arriba, Villar del Buey, Rabanales, San Vicente de la Cabeza, Rábano de Aliste, Ferreruela, Melgar de Tera y Villalcampo.

Todos dispondrán de un plazo de diez días hábiles para formalizar la aceptación expresa de la ayuda.

La institución provincial ratifica de esta manera, su estrategia de reforzar la cohesión territorial y blindar la sanidad de proximidad en los pequeños núcleos de población.