Zamora moviliza remanentes para destinar 4,6 millones al Puente de Hierro y 2,8 al edificio de Baltasar Lobo

Imagen del Pleno del día de hoy en el Ayuntamiento de Zamora con el alcalde, Francisco Guarido en el centro. Ayto. Zamora.

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde este jueves a dos importantes modificaciones de crédito que suman un montante global de 10,4 millones de euros.

Esta inyección económica, financiada en su mayor parte con cargo a los remanentes de tesorería del Consistorio, servirá para desencadenar varias de las actuaciones urbanísticas y patrimoniales más ambiciosas del mandato.

Destacando la transformación del antiguo edificio del Ayuntamiento en la sede definitiva del Museo Baltasar Lobo y la restauración integral del emblemático Puente de Hierro.

La primera de las modificaciones aprobadas destina una partida de crédito extraordinario de 2,8 millones de euros a la adaptación del viejo edificio consistorial, permitiendo adecuar el inmueble histórico para albergar la colección del célebre escultor zamorano.

Dentro de este mismo bloque de gasto se reservan también 120.000 euros para los trabajos de pavimentación y encauzamiento del paso sobre el arroyo Valderrey, junto a otras pequeñas intervenciones menores en la ciudad.

Inversión millonaria para el viaducto metálico y la avenida de Galicia

Asimismo, el paquete plenario incorpora un suplemento de crédito rozando los 5 millones de euros que tiene como principal destino la renovación y pavimentación del Puente de Hierro, un proyecto clave de movilidad y conservación de la infraestructura sobre el río Duero que absorberá 4,6 millones de euros.

La partida se completa con 170.000 euros para el derribo y acondicionamiento del firme de las antiguas viviendas municipales situadas en la avenida de Galicia.

En el apartado social y de personal, la sesión plenaria ratificó un segundo ajuste de crédito por un valor de 1,2 millones de euros dirigido a atender los compromisos económicos de carrera profesional y cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados públicos del Ayuntamiento.

Por último, la Corporación municipal acordó encomendar a la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León la convocatoria y selección del proceso que sumará cinco nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local de Zamora a lo largo del presente año 2026.