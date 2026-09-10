Robles defiende al CNI por la "magnitud imprevisible" de la invasión de Ceuta y la "máxima transparencia" de la desclasificación

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios durante su visita las instalaciones de Monte La Reina, en Zamora. JL Leal / ICAL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su visita a las obras del acuartelamiento de Monte la Reina, en la localidad zamorana de Toro, para respaldar el trabajo desempeñado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la crisis migratoria de Ceuta.

Robles ha defendido la decisión de desclasificar los documentos del CNI como un acto de "máxima transparencia" para explicar a los ciudadanos los detalles de las actuaciones llevadas a cabo a finales de julio por parte del Gobierno y las fuerzas armadas.

Así, ha alabado el "compromiso cumplido" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su comparecencia del Congreso y ha calificado lo sucedido en Ceuta como "imprevisible por su magnitud, que no tiene muchos precedentes".

En su comparecencia ante los medios ha señalado que de este tipo de fenómenos sin parangón en Europa se deben extraer "lecciones aprendidas", reiterando que la prioridad del Ejecutivo es devolver la normalidad a la ciudad autónoma.

La ministra ha subrayado que ante tal situación "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo" y que "todos han cumplido con su obligación".

No obstante, sí que ha señalado que "todos tenemos que aprender y sacar lecciones", al tiempo que ha insistido en que trabajan unidos para devolver la normalidad a los ciudadanos de Ceuta.

Ante las polémicas por las contradicciones entre organismos y los posibles fallos en los canales de información, la ministra ha evitado pronunciarse sobre tales discrepancias, puntualizando que "las opiniones engrandecen a un Gobierno".

Robles se ha mostrado "muy orgullosa" del trabajo del Gobierno y de los servicios de inteligencia y ha insistido en que Ceuta y Melilla son "más españolas que nadie".