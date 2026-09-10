Dos oficinas bancarias móviles llevarán dinero en efectivo y gestiones a 36.000 zamoranos a partir del 21 de septiembre

Presentación de las oficinas móviles de la Diputación y Caja Rural de Zamora en Monfarracinos. Diputación de Zamora.

Sacar dinero, pagar un recibo o poner al día la libreta dejará de ser una odisea para miles de vecinos del medio rural zamorano.

La Diputación de Zamora y Caja Rural han presentado este jueves en Monfarracinos las dos oficinas bancarias sobre ruedas que empezarán a rodar por la provincia el próximo 21 de septiembre.

Se trata de una alianza estratégica adjudicada por 1,46 millones de euros para los próximos cuatro años con la que se pretende plantar cara al apagón financiero que sufren 173 municipios y más de 36.000 zamoranos; una brecha que deja sin cajero ni sucursal a siete de cada diez pueblos de la provincia.

El presidente provincial, Javier Faúndez, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, mostraron de cerca los dos furgones acondicionados para ofrecer un trato humano y sin pantallas de por medio. La iniciativa piensa especialmente en los mayores de los pueblos, golpeados por la falta de transporte y las barreras de la banca por internet.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. Diputación de Zamora.

"Hoy es un buen día para la provincia y para los zamoranos; acercamos la banca, un servicio básico, al medio rural", remarcó Faúndez, detallando que la inversión supone unos 365.000 euros al año para la institución, lo que equivale a volcar unos 1.000 euros diarios para devolver este servicio esencial a los pueblos.

Los dos vehículos, bautizados como Banca Móvil 1 y Banca Móvil 2, son auténticos despachos itinerantes de seis metros de largo que no escatiman en prestaciones: cuentan con rampa de acceso, generador propio, geolocalización constante y terminales de pago de última generación.

Las oficinas móviles darán servicio de lunes a viernes con un empleado de la caja al frente y un vigilante de seguridad al lado, cumpliendo a rajatabla las exigencias del Banco de España para que hacer cualquier trámite en la plaza del pueblo sea igual de seguro que en la sucursal de la capital.

En estos despachos sobre ruedas se podrán realizar las mismas gestiones que en cualquier sucursal tradicional, desde retirar e ingresar efectivo —con aviso previo para sumas superiores a 3.000 euros— hasta abrir cuentas, abonar recibos, actualizar libretas o realizar transferencias sin comisiones añadidas para las operaciones de la caja.

El despliegue de las rutas arrancará de forma oficial el lunes 21 de septiembre tras completar la fase de pruebas y el acondicionamiento técnico con casi tres semanas de antelación sobre el plazo previsto.

La ruta norte comenzará dando cobertura a los vecinos de Villabrázaro, Navianos de Valverde, Villanázar, Quintanilla, Brime de Urz y Quiruelas de Vidriales; por su parte, la ruta sur iniciará sus paradas en Olmillos de Castro, Perilla de Castro, Pozuelo de Tábara, Moreruela de Tábara y Faramontanos de Tábara, ampliando el itinerario de forma progresiva hasta cubrir todo el mapa provincial.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, quiso poner en valor el trasfondo social de este proyecto conjunto para complementar los 68 puntos de atención fijos con los que ya cuenta la entidad en la provincia.

García recordó que la caja asume de forma directa la compra y adaptación de los dos vehículos junto con la contratación del personal, afirmando rotundamente que este negocio no se ha hecho para ganar dinero, sino por compromiso ético y territorial con los zamoranos.