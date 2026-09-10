La Diputación de Zamora y la Junta impulsan a Benavente con el suelo industrial del Puerta del Noroeste: casi 590.000 m²

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento de Benavente, este jueves Diputación de Zamora

La Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento de Benavente ha celebrado este jueves una reunión en la que se ha constatado el avance del proyecto de ampliación y modernización de la capacidad industrial y logística de Benavente.

Ello con el Polígono Industrial Puerta del Noroeste como gran apuesta de futuro para la atracción de empresas, la generación de empleo y el asentamiento de población en la ciudad y en la comarca benaventana.

La reunión ha estado presidida por la directora general de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano.

Y ha contado también con la participación del vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico de la Institución Provincial, Emilio Fernández Martínez, el diputado de Economía y Hacienda y concejal benaventano, José Manuel Salvador Turiño, así como con representantes de los agentes económicos y sociales de Benavente, entre otros asistentes.

Durante el encuentro se ha abordado especialmente el próximo inicio del procedimiento de comercialización de las parcelas del Polígono Industrial Puerta del Noroeste, una vez que las obras avanzan a buen ritmo y mantienen la previsión de finalizar a comienzos de 2027.

El suelo industrial se pondrá a disposición de las empresas con un precio estimado de entre 25 y 30 euros por metro cuadrado, una oferta competitiva y atractiva que pretende favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales y consolidar Benavente como uno de los principales polos logísticos e industriales de Castilla y León.

El precio de comercialización es también fruto del importante esfuerzo inversor realizado por las administraciones públicas, con una inversión conjunta de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora que supera los ocho millones de euros.

La previsión es que, una vez concluidas las obras y desarrollados los correspondientes procesos de comercialización, durante 2027 puedan comenzar a instalarse empresas en el nuevo espacio industrial y logístico.

La fase "más importante"

La directora general de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta, ha destacado la "apuesta decidida" del Gobierno autonómico y del presidente regional por el desarrollo económico de la provincia de Zamora con la puesta en marcha de varios planes.

Cuesta ha definido el Plan Territorial de Fomento de Benavente como un ejemplo de éxito y de implicación de las instituciones, destacando el importante esfuerzo económico realizado para generar las condiciones necesarias para la llegada de nuevas empresas.

"Estamos en la fase más importante del proceso, que es la comercialización, promoción y venta del suelo logístico de Benavente", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que el Puerta del Noroeste es el resultado de este esfuerzo institucional para dotar a Benavente de cerca de 590.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, una superficie destinada a reforzar la posición estratégica de la ciudad y su comarca como enclave empresarial y logístico.

La directora general ha puesto además en valor la reunión mantenida con los agentes económicos y sociales de Benavente, al considerar fundamental la implicación del tejido empresarial y socioeconómico en esta nueva etapa del proyecto.

El compromiso de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha reivindicado el compromiso de la Institución Provincial con Benavente y su comarca y ha destacado la importancia de la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones para hacer realidad proyectos estratégicos capaces de transformar el territorio.

Faúndez ha recordado que la Diputación de Zamora ha destinado 3,34 millones de euros al Polígono Industrial Puerta del Noroeste.

A esa cantidad, se suma una inversión de 1,3 millones de euros para la ampliación del Polígono Industrial de San Cristóbal de Entreviñas, lo que supone una inversión provincial cercana a los 4,7 millones de euros destinada directamente a la reindustrialización de Benavente y su comarca.

El presidente provincial ha puesto de manifiesto que la apuesta de la Diputación no se limita al nuevo polígono, sino que forma parte de una estrategia para incrementar la disponibilidad de suelo industrial, facilitar la implantación empresarial y generar nuevas oportunidades económicas y laborales.

"Sin suelo industrial no vienen empresas, sin empresas no hay empleo y sin empleo no se asienta población en la provincia", ha afirmado Faúndez, quien ha defendido que la generación de actividad económica constituye una de las principales herramientas para afrontar el reto demográfico.

Del mismo modo, el presidente provincial ha recordado que la ampliación del Polígono Industrial de San Cristóbal de Entreviñas, con 35.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, quedó finalizada el pasado año.

Ello completando una intervención que, junto al Puerta del Noroeste, refuerza de manera notable la oferta de suelo empresarial de la comarca.

"La Diputación cree en su territorio y por eso hemos realizado este esfuerzo inversor", ha señalado Faúndez, quien ha destacado que la colaboración con la Junta y el Ayuntamiento de Benavente permite avanzar ahora hacia la fase de poner el suelo en el mercado y conseguir que las empresas se instalen.

El Ayuntamiento asume la comercialización

La comercialización de las parcelas del Polígono Industrial Puerta del Noroeste se realizará desde el propio Ayuntamiento de Benavente, que afrontará esta nueva etapa con el objetivo de promocionar el espacio, atraer proyectos empresariales y facilitar la implantación de nuevas actividades económicas.

El avance de las obras permite ya mirar hacia esta fase de comercialización, considerada clave para convertir la importante inversión pública realizada en nuevas empresas, empleo y oportunidades para Benavente y el conjunto de la comarca.

Con la finalización prevista de las obras a comienzos de 2027, el polígono industrial de Puerta del Noroeste afronta así su etapa decisiva: pasar de ser un proyecto de infraestructura a convertirse en una realidad empresarial, con la previsión de que durante 2027 puedan comenzar a materializarse las primeras implantaciones.

La actuación consolida la colaboración entre la Junta, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente, junto con la participación de los agentes económicos y sociales, para hacer de la disponibilidad de suelo industrial una herramienta de crecimiento económico y de futuro para Benavente y su comarca.