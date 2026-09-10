La Diputación invierte 240.000 euros en tres nuevos silos de sal para reforzar la seguridad en las carreteras de Zamora

Nuevo Silo de Sal de la Diputación de Zamora para las carreteras provinciales. Diputación de Zamora.

La Diputación Provincial de Zamora dará un salto operativo en su Plan de Vialidad Invernal de cara a los meses más fríos.

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno inicial a los proyectos para construir tres nuevos silos elevados de almacenamiento de cloruro sódico, una actuación que supondrá una inversión cercana a los 240.000 euros procedentes de fondos propios de la institución provincial para este ejercicio.

La red vial zamorana recortará significativamente los tiempos de respuesta ante heladas o copiosas nevadas al habilitar puntos de carga directa en enclaves clave de la geografía provincial con esta actuación.

Las obras consisten en la instalación de tres estructuras elevadas capaces de acumular hasta 60 toneladas de sal cada una, acompañadas de sus correspondientes labores de cimentación, pavimentación del firme y cerramiento perimetral.

La estrategia de ubicar estas infraestructuras al pie de las carreteras más expuestas al hielo y la nieve permitirá a los camiones de conservación realizar las cargas de material de forma rápida sin necesidad de hacer grandes desplazamientos hacia los almacenes centrales, garantizando carreteras más seguras y despejadas en menos tiempo.

240.000 euros repartidos en tres comarcas

El reparto de la inversión destina la partida principal al entorno de Sanabria, una de las zonas de mayor complicación meteorológica durante los meses de invierno. En concreto, el municipio de Lubián contará con un nuevo silo en la carretera ZA-P-2669 con un presupuesto de licitación de 79.389 euros.

Por su parte, la comarca de Benavente sumará otra instalación en la carretera ZA-P-1511, en el tramo entre la ciudad benaventana y Manganeses de la Polvorosa, por un importe de 78.790 euros.

El mapa se completa con el depósito proyectado a la salida este de Villaralbo, en la ZA-P-1102, que absorbe 80.960 euros para cubrir el área periurbana y los accesos a la capital.

Hasta la fecha, la institución provincial contaba con tres silos elevados en Zamora, Alcañices y Robleda-Cervantes, además de dos grandes puntos de acopio de 200 toneladas situados en la capital y en Puebla de Sanabria.

Mediante la incorporación de estas tres nuevas infraestructuras en Lubián, Benavente y Villaralbo, la Diputación fortalece su capacidad logística para asegurar la movilidad y la actividad diaria de los vecinos de la provincia durante los episodios de temporal estival e invernal.