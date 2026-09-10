Defensa prevé terminar el cuartel de Monte la Reina en 2027: 1.400 militares y a la vanguardia tecnológica con IA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda a las autoridades en su visita a las instalaciones de Monte La Reina, en Zamora. Delegación del Gobierno

El acuartelamiento de Monte la Reina, en Toro (Zamora), está próximo a convertirse en realidad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves las instalaciones junto al alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Acompañada además por autoridades militares, Robles ha recorrido este recinto de más de 1.235 hectáreas para evaluar el ritmo de las actuaciones de un proyecto que recupera unas instalaciones en desuso desde finales de los años noventa y cuya finalización operativa está proyectada para el año 2027.

“Es un proyecto que va a dar la máxima modernidad al Ejército de Tierra”, ha destacado Robles ante los medios de comunicación después de recibir una pequeña charla sobre el avance de las obras por parte de los generales al mando.

La nueva base militar estará sostenida por las políticas de “sostenibilidad” y permitirá al Ejército disponer de un acuartelamiento que será “moderno” y creará puestos de trabajo, y prevé el asentamiento de cerca de 1.400 militares y sus familias.

Monte la Reina constituirá un modelo de vanguardia tecnológica para las Fuerzas Armadas, la integración de servicios de acuartelamiento desde la fase de diseño busca asegurar la capacidad operativa mediante tecnologías como la inteligencia artificial, la digitalización y la explotación de datos únicos en tiempo real.

Actualmente, el cerramiento de las instalaciones está próximo a completarse a través de un vallado de unos 3 kilómetros.

Mientras tanto, hay cuatro expedientes que se encuentran en fase de contratación y permitirán urbanizar las parcelas, construir el edificio de alojamiento de tropas, el inmueble logístico y acometer la modificación del vallado perimetral.

Paralelamente, ahora mismo se encuentran en ejecución los pozos de abastecimiento, la fase final del cerramiento, la subestación eléctrica, la urbanización general y los edificios de seguridad.

También hay otros tres expedientes que ya han sido formalizados y próximamente entrarán en ejecución para avanzar los trabajos.

Precisamente, Robles se ha mostrado “impresionada” por la celeridad de los trabajos, que en estos momentos se encuentran en los tiempos establecidos y sin apenas incidencias.

“Es un día fundamental para Zamora, para Toro, para la provincia y para el Ejército de Tierra”, ha celebrado antes de proceder a conocer las instalaciones.

La ministra ha asegurado que el futuro acuartelamiento de Monte la Reina supondrá una “transformación” para la provincia de Zamora y Castilla y León.

Tras atender a los medios de comunicación, Robles se ha subido a un autobús junto a Sen y Rodríguez para realizar una visita guiada por todas las zonas del acuartelamiento de la mano de los mandos responsables.

Las nuevas instalaciones militares se extienden por 77 hectáreas entre Zamora y Toro, en el discurrir de la N-122. Contará con innovación tecnológica al servicio del departamento de Defensa y un sistema geotérmico de última generación para calefacción y refrigeración.

Pero también sumará un sistema fotovoltaico de apoyo para el suministro eléctrico, creando así una infraestructura híbrida al servicio del Ejército de Tierra y sus necesidades.

La combinación de estas tecnologías permitirá aplicar funciones avanzadas de inteligencia artificial que optimizarán el tiempo y los recursos económicos, humanos y materiales en el funcionamiento diario de las bases.