Zamora inicia la transformación del Polígono de Los Llanos: 800.000 euros para aceras y calles

Inicio de obras en el Polígono Industrial Los Llanos. Cedida

El Polígono Industrial de Los Llanos empieza a cambiar de cara.

Las primeras máquinas ya han comenzado a trabajar sobre el terreno dentro de una intervención con la que el Ayuntamiento de Zamora pretende poner al día uno de los principales espacios de actividad económica de la ciudad.

La primera fase de este proceso movilizará cerca de un millón de euros entre la renovación de aceras y calles y la modernización del alumbrado.

La actuación arranca con la mejora de distintos tramos de acera considerados prioritarios.

Pavimentos deteriorados, problemas de accesibilidad y la necesidad de reforzar la seguridad de quienes se desplazan a pie forman parte de las cuestiones que se pretenden abordar con estos primeros trabajos.

En total, el Ayuntamiento ha previsto 800.000 euros para la renovación de aceras y el asfaltado de diferentes calles del polígono.

A esta cantidad se añadirán otros 200.000 euros destinados a renovar de forma integral la infraestructura de alumbrado, que pasará a contar con tecnología LED.

La intervención se enmarca en el Fondo de Cooperación Local y llega después del trabajo desarrollado por el Consistorio con la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Llanos y la CEOE.

El objetivo ha sido poner sobre la mesa las necesidades que los empresarios encuentran en su actividad diaria y establecer las prioridades de actuación.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, destaca precisamente ese trabajo previo.

“Con el inicio de estos trabajos comenzamos a materializar sobre el terreno una inversión importante y largamente trabajada con los representantes empresariales”, señala.

La intención, añade, es que el dinero destinado a la zona responda a necesidades concretas.

“Las prioridades no se han establecido de manera unilateral, sino a partir del diálogo con la Asociación de Empresarios y con la CEOE”, explica Novo.

Primero las aceras, después el asfalto

Las obras que acaban de comenzar constituyen el primer paso de una intervención más amplia.

Una vez completada la renovación de los tramos de acera previstos, el Ayuntamiento continuará con el asfaltado de distintos viales, hasta completar los 800.000 euros destinados a las actuaciones de pavimentación.

El plan contempla además una segunda pata especialmente visible cuando finalice: el alumbrado.

Los 200.000 euros previstos para iluminación permitirán sustituir la infraestructura existente por tecnología LED, con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad de la iluminación y la seguridad del entorno.

No será, por tanto, una actuación limitada a levantar y sustituir aceras.

El propósito municipal es intervenir progresivamente sobre distintos elementos de un polígono por el que cada día pasan trabajadores, empresarios, proveedores y clientes.

“No pretendemos que esta intervención sea un hecho aislado”, asegura Novo.

El concejal defiende que la actuación forma parte de una hoja de ruta que deberá desarrollarse durante los próximos años.

“El objetivo es avanzar paulatinamente sobre el conjunto del polígono, actuando sobre aceras, calzadas, alumbrado y aquellos otros elementos que sea necesario mejorar”, explica.

Un polígono que seguirá en obras

El Ayuntamiento asume así que la transformación de Los Llanos no se resolverá con una única actuación.

La dimensión del espacio industrial obliga a plantear los trabajos por fases, pero el Consistorio asegura que existe la voluntad de mantener la inversión en los próximos ejercicios.

La apuesta municipal pasa por dejar atrás una imagen marcada en algunos puntos por el deterioro de aceras y pavimentos y avanzar hacia un espacio más accesible, seguro y funcional.

Novo reivindica además el papel de estas zonas dentro del conjunto de la ciudad.

“Los polígonos industriales forman parte de la ciudad y requieren el mismo esfuerzo de mantenimiento, conservación y modernización que cualquier otro ámbito urbano”, sostiene.

Y recuerda que no se trata únicamente de calles y aceras. “Son espacios donde trabajan diariamente cientos de personas y donde se concentra una parte esencial de la actividad económica de Zamora”, añade.