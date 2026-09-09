La Junta atrae a 44 importadores a Fromago para abrir nuevos mercados al queso de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la consejera María González Corral y la consejera Leticia García en Fromago en 2024. JL. Leal. ICAL.

Zamora volverá a convertirse a mediados de septiembre en el epicentro absoluto del universo quesero con la llegada de la tercera edición de Fromago.

Para sacar el máximo partido al evento, la Junta de Castilla y León —de la mano de su instituto de competitividad (Icecyl), la Cámara de Comercio, la Diputación y la Fundación Eilza— ha montado una embajada comercial que traerá en persona a 44 grandes compradores e importadores venidos de 25 países de todo el globo.

El objetivo de la cita, que se celebrará entre el 17 y el 20 de septiembre, no es otro que sentar cara a cara a las queserías locales con distribuidores de los cinco continentes y firmar contratos que abran de par en par las puertas de nuevos mercados internacionales.

El despliegue de la feria promete tomar literalmente el casco urbano zamorano.

En la presentación oficial del proyecto, los responsables de las instituciones organizadoras destacaron la enorme dimensión de una cita que ocupará más de 40.000 metros cuadrados de recorrido y reunirá a casi 300 expositores, con una gran representación de firmas de la tierra.

A las catas y reuniones de trabajo se sumará la visita de periodistas especializados y prescriptores gastronómicos de primer nivel mundial, todos listos para llevar la fama del producto zamorano y castellano y leonés más allá de nuestras fronteras.

Este importante esfuerzo por captar clientes en el extranjero no ocurre por casualidad, sino que llega en pleno idilio de la industria láctea autonómica con el mercado exterior.

El sector, que sostiene más de 4.000 puestos de trabajo directos y mueve unos 1.300 millones de euros al año, ha visto cómo sus ventas internacionales se disparaban un 53% en los últimos cinco años hasta batir el récord histórico de 376 millones de euros.

León, Zamora y Burgos se han consolidado como el verdadero motor de esta corriente exportadora, concentrando entre las tres siete de cada diez euros que ingresa la comunidad por vender sus productos lácteos fuera de España.

Dentro de esta senda de éxito, el queso brilla con luz propia.

Castilla y León fabrica hoy en día uno de cada tres quesos que se consumen en el país y ha conseguido encaramarse al primer puesto nacional de exportación de este manjar, acaparando cerca del 28% de todas las ventas españolas al exterior.

En ese mapa de excelencia, la provincia de Zamora ejerce un liderazgo indiscutible apoyada en banderas de calidad como su Denominación de Origen Queso Zamorano, que junto a sellos tan emblemáticos como el Queso Castellano o la IGP Queso de Burgos, siguen ganándose el favor de los paladares más exigentes en países como Italia, Francia, Estados Unidos o Arabia Saudí.