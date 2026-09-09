Inversión de 365.000 euros para recuperar el único ejemplo de iglesia del barroco valenciano en Castilla y León

Iglesia de San Martín de Tours en Molacillos Diócesis de Zamora

La iglesia de Molacillos contará con una inversión de 363.559,66 euros para afrontar distintas actuaciones de conservación y reparación.

La Diputación de Zamora aportará 250.000 euros, mientras que el Obispado de Zamora pondrá los 113.559,66 euros restantes.

La Junta de Gobierno de la institución provincial ha dado luz verde este miércoles al convenio con el Obispado que permitirá ejecutar los trabajos en el templo durante los ejercicios 2026 y 2027.

La aportación de la Diputación se repartirá en dos anualidades. Serán 125.000 euros en 2026 y otros 125.000 euros en 2027.

Las obras tendrán que estar completamente terminadas antes del 15 de noviembre de 2027.

Se trata de una de las pocas representaciones que quedan del barroco valenciano en Castilla y León

La iglesia, que data del siglo XVII y está construida en planta de cruz latina, destaca por su armonía arquitectónica exterior, con una torre y cuatro cúpulas volteadas, y por una decoración interior rica y característica.

Es el único templo de estilo barroco valenciano en toda la Comunidad, fruto del trabajo de arquitectos y técnicos procedentes de Valencia que trasladaron hasta Molacillos las formas que dominaban.

En noviembre de 2021, el templo fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra, debido a su "estado de deterioro progresivo, con grietas y humedades visibles en la estructura interior del monumento.

La elección de las actuaciones responde principalmente a criterios de gravedad, urgencia y necesidad, con el objetivo de intervenir sobre elementos del patrimonio provincial que requieren una actuación prioritaria.

Será el Obispado de Zamora el encargado de contratar y ejecutar las obras. También asumirá la dirección, el control y la certificación de los trabajos, además de tramitar los permisos y licencias necesarios.

40.000 euros para conciertos y 30.000 para una exposición sobre Gaudí

La reunión de la Junta de Gobierno también ha dejado otros acuerdos relacionados con la actividad cultural de la provincia.

La Diputación aportará 40.000 euros a la Fundación Científica Caja Rural de Zamora para la organización de conciertos musicales durante 2026.

El objetivo es mantener una programación que acerque distintas propuestas musicales a los municipios y ciudadanos de la provincia.

A esta partida se suman otros 30.000 euros para colaborar con FUNDOS en la organización de la exposición temporal ‘Gaudí y el trencadís’.

La muestra permitirá acercar a Zamora una de las manifestaciones más reconocibles de la obra de Antoni Gaudí.

La aportación provincial servirá para cubrir parte de los costes necesarios para ponerla en marcha, desde el transporte y el montaje de las obras hasta los seguros, el diseño, los elementos museográficos y la mediación cultural.

También se contemplan gastos de personal de sala, equipos técnicos y de sonido, limpieza, fotografía y otros servicios vinculados al desarrollo de la exposición.