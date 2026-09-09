El concierto ideal para dar la bienvenida al otoño con el Bragança Classic Fest: este domingo 13 y gratis

El Teatro Principal será escenario del concierto de lanzamiento de la sexta edición del Bragança Classic Fest. Bragança Classic Fest.

Zamora se prepara para disfrutar este domingo, 13 de septiembre, de una cita con la música clásica que servirá como aperitivo de uno de los festivales de referencia de Portugal.

El Teatro Principal acogerá a partir de las 20.00 horas el concierto de lanzamiento de la sexta edición del Festival Internacional de Música Bragança Classic Fest, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La velada tendrá como protagonistas a los integrantes de Juventus Ensemble, formación que ofrecerá un programa dedicado a dos de los grandes nombres del clasicismo europeo: Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart.

Sobre el escenario del Principal estarán Telmo Costa, al clarinete; Arieta Liatsi y Alfonso Pinto-Ribeiro, al violín; Gustavo Rebelo, a la viola, y Sofía Torres Durán, al violonchelo. Un quinteto que será el encargado de acercar al público zamorano algunas de las grandes obras del repertorio clásico.

El concierto contará además con la presencia en Zamora de Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, en una cita que refuerza los vínculos culturales entre ambos territorios y pone de manifiesto la vocación transfronteriza del festival.

El recital del domingo servirá como presentación en Zamora de un festival que celebrará su sexta edición en Bragança entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre.

La organización ha preparado para esta nueva convocatoria una “programación de excelencia internacional”, con la participación de algunos de los intérpretes y orquestas más prestigiosos de Europa.

La presencia del Bragança Classic Fest en Zamora responde precisamente a esa voluntad de abrir una vía transfronteriza y extender la programación cultural más allá de la frontera entre España y Portugal.