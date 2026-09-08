La Junta acomete obras en la travesía de Tagarabuena para erradicar las humedades en las viviendas

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un paquete de obras en la travesía de Tagarabuena, en el término municipal de Toro, orientado a atajar de manera definitiva las humedades que venían afectando a varios inmuebles de la zona.

Las actuaciones, enfocadas en proteger las viviendas y reforzar la seguridad peatonal y viaria, contemplan una remodelación integral de las aceras con soluciones a medida para evitar la acumulación de agua y su filtración hacia los paramentos.

Los trabajos han comenzado con el levantamiento del adoquinado de hormigón y la base de arena en los tramos donde se han detectado los principales problemas de filtraciones.

Para resolver el deterioro, la intervención adapta la solución constructiva al desnivel de cada vivienda: en aquellos casos donde la planta baja se ubica por debajo del nivel de la acera, se está ejecutando un pavimento de hormigón impreso con acabado en relieve tipo adoquín en tono rojo.

Por su parte, donde los inmuebles quedan por encima de la cota, se aplica una base de mortero de cemento semiseco sobre la que se reponen las piezas de adoquín.

Para aislar las fachadas del contacto directo con las aceras, los operarios instalan una tela asfáltica soldada directamente a la base de hormigón y a los muros de las casas, garantizando una impermeabilización duradera.

En paralelo, en los puntos donde la pendiente del terreno resulta insuficiente para el drenaje, se han dispuesto canaletas longitudinales de hormigón prefabricado junto al bordillo para conducir el agua de lluvia y evitar su estancamiento en el paso de los peatones.

El proyecto de la administración autonómica incluye también importantes mejoras en la seguridad vial a lo largo de toda la travesía zamorana.

Se ha limitado la velocidad máxima de circulación a 20 kilómetros por hora y se han colocado reductores de velocidad de tipo cojín berlinés, flanqueados por bolardos laterales para impedir que los vehículos invadan las zonas peatonales.

En el tramo de plataforma única próximo a la iglesia, la actuación se ha completado con pintura vial, reparación de sumideros y losetas, además de nueva señalización que otorga prioridad al sentido contrario para facilitar un resguardo seguro a los vecinos a la salida de sus domicilios.