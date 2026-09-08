La Diputación de Zamora crea el nuevo servicio de bomberos con bolsas de empleo este año y oposiciones en 2027

Javier Faúndez firmando con los bomberos de la Diputación de Zamora en el Palacio de La Encarnación. Archivo.

La Diputación de Zamora dará este viernes, 11 de septiembre, el paso definitivo para cerrar una histórica demanda laboral y territorial.

El Pleno aprueba el Plan Operativo del nuevo Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), la institución provincial liquida el modelo consorcial para asumir la gestión directa de los bomberos a partir del 1 de enero de 2027.

La medida supondrá, además, un alivio directo para las arcas locales, ya que la prestación del servicio pasará a ser totalmente gratuita para todos los municipios zamoranos de menos de 20.000 habitantes.

El acuerdo, pactado mano a mano con las centrales sindicales CCOO, CSIF, UGT y USO, supone el broche de oro a la hoja de ruta que el presidente provincial, Javier Faúndez, trazó al arrancar la legislatura.

"Con este paso cumplimos hasta la última coma de los compromisos que firmamos con los bomberos. Ponemos los cimientos del futuro servicio provincial para que Zamora tenga una red pública fuerte, profesional y volcada en proteger a nuestros pueblos", recalca Faúndez.

Para traducir los papeles en realidades de parque, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará de inmediato las bases de las bolsas de empleo para bomberos, cabos y sargentos.

El objetivo es que estos procesos queden resueltos antes de despedir el año y garanticen el engranaje de la plantilla de cara a 2027, ejercicio en el que se convocarán las oposiciones para fijar la plantilla con funcionarios de carrera.

En total, la nueva estructura sumará 74 profesionales entre jefaturas, mandos intermedios, bomberos de campo y personal de apoyo administrativo, bajo una rutina organizativa de guardias de 24 horas seguidas de 96 de descanso.

Sobre el mapa, la Diputación no solo mantendrá vivas las bases actuales de Zamora, Rionegro del Puente, Bermillo de Sayago y San Vitero —junto a los acuerdos de colaboración con Benavente y Tierra de Campos—, sino que reforzará la cobertura en las zonas más distantes.

El plan contempla la entrada en servicio del nuevo Parque de Toro, cuyas obras encaran su recta final, y el futuro parque de Requejo de Sanabria, sumando entre ambas instalaciones 20 efectivos más para arañar minutos vitales al reloj en cada emergencia.

Todo ello respaldado por una inyección económica que supera los 6,8 millones de euros invertidos desde 2023 en camiones de última generación, mejora de instalaciones y tecnología de rescate.

De esa cuantía, más de 4,4 millones se han dirigido a la renovación de la flota con la adquisición de autobombas urbanas, rurales y forestales, vehículos de altura, embarcaciones y unidades de mando, a los que se suman 2,2 millones de euros en la mejora y creación de infraestructuras y más de 153.000 euros en equipamiento tecnológico especializado.

Ante este despliegue económico, Faúndez ha remarcado que "no se trata únicamente de comprar nuevos vehículos o construir parques, sino de dotar a la provincia de una red de emergencias moderna y eficaz", incidiendo en que "invertir en bomberos es invertir directamente en seguridad, en prevención y en tranquilidad para nuestros municipios".