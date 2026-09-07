Europa eleva la importancia estratégica del proyecto interregional +H2O de la Diputación de Zamora

La Comisión Europea ha elevado a la categoría de operación de importancia estratégica el proyecto plurirregional que coordina la Diputación de Zamora llamado +H2O.

La iniciativa fue aprobada en el marco de la sexta convocatoria del Programa Interreg España-Portugal 2021-2027 y el Comité de Seguimiento del programa adoptó la decisión de elevar su categoría el pasado 30 de julio de 2026.

Dicha medida implica un reconocimiento a la relevancia de una iniciativa que busca crear un destino turístico transfronterizo en torno a los embalses y poner en valor los recursos naturales, gastronómicos y culturales a ambos lados de la frontera entre Portugal y España, con especial atención al Turismo Silver.

El presupuesto para desarrollar el proyecto supera los 1,4 millones de euros, de los que algo más de uno proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una cofinanciación europea del 75%.

La ejecución comenzó en septiembre de 2025 y está prevista que finalice en diciembre de 2028.

La iniciativa plantea convertir los embalses en un punto de encuentro entre recursos, territorios y personas, generando una propuesta turística común a ambos lados de la frontera.

El objetivo es poner en valor al agua como recurso natural, pero también usarla como hilo conductor para conectar gastronomía, patrimonio, paisaje, nuevas experiencias turísticas y naturaleza.

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Zamora y encargada del área de Fondos Europeos, Amaranta Ratón, ha subrayado que +H2O permite "convertir un recurso compartido como el agua en una oportunidad para crear producto turístico común y reforzar la cooperación con Portugal".

"Los embalses, el paisaje, el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza no entienden de fronteras administrativas y, precisamente por eso, debemos ser capaces de ofrecer al visitante una experiencia conjunta y atractiva a ambos lados de la Raya", ha apuntado.

Los embalses, eje turístico

La propuesta busca usar los embalses como elemento común para desarrollar nuevas experiencias turísticas vinculadas al agua, la naturaleza y el patrimonio de los territorios fronterizos.

El planteamiento nace de aprovechar recursos que existen para crear una oferta turística de carácter experiencial y sostenible.

El proyecto contempla la cooperación entre territorios con características rurales similares y busca favorecer la creación de actividad económica asociada al turismo.

La iniciativa se integra en el objetivo concreto 4.6, Cultura y Turismo sostenible, del programa POCTEP. Uno de los principales retos planteados es que el aumento de la actividad turística tenga a su vez efectos sobre la economía local, especialmente en ámbitos como el empleo, las empresas vinculadas al sector turístico y la dinamización de los municipios rurales.

En este sentido, el proyecto se relaciona con algunos de los desafíos que afectan a la provincia de Zamora, entre los que están la despoblación y la necesidad de generar nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales.

"Desde la Diputación de Zamora estamos convencidos de que la cooperación transfronteriza es una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades en nuestros municipios rurales", ha afirmado Amaranta Ratón.

"+H2O nace con esa vocación: aprovechar los recursos que ya tenemos, ponerlos en valor de una manera sostenible y contribuir a que el turismo genere actividad económica, empleo y nuevas posibilidades para nuestros pueblos", ha añadido.

Requisitos adicionales

La consideración como Operación de Importancia Estratégica supone que el proyecto tendrá una atención específica dentro del programa europeo en materia de seguimiento, comunicación y visibilidad.

Este tipo de reconocimiento se concede a iniciativas consideradas especialmente relevantes por su contribución a los objetivos del programa.

Entre los criterios que pueden determinar esta consideración está su carácter innovador, su impacto sobre el desarrollo regional y local, el número de beneficiarios o su capacidad para contribuir de forma significativa a las prioridades europeas.

La condición de operación estratégica implica también una mayor exigencia a la hora de comunicar los resultados del proyecto y hacer visible la financiación europea.

Entre las obligaciones asociadas se encuentra la realización de actividades de comunicación destinadas a explicar a la ciudadanía los resultados obtenidos y la contribución de los fondos europeos.

Por tanto, el reconocimiento no se limita a una distinción formal, sino que incorpora nuevas obligaciones de seguimiento y divulgación durante el periodo de ejecución.

En este sentido, se prepara un "gran evento" de visualización en el que participará la Comisión Europea, junto al Secretariado Conjunto y la Dirección General de Fondos Comunitarios.

Para la diputada de Fondos Europeos, "que la Comisión Europea haya elevado +H2O a la categoría de Operación de Importancia Estratégica supone un reconocimiento a la calidad y a la relevancia de un proyecto en el que la Diputación de Zamora ha ejercido un papel fundamental como entidad coordinadora".

"Pero, sobre todo, representa una responsabilidad: ahora tenemos que transformar esta oportunidad en resultados concretos para el territorio", ha recalcado.

"Este reconocimiento sitúa a Zamora en una posición de mayor visibilidad dentro del programa Interreg España-Portugal y demuestra que desde una provincia como la nuestra somos capaces de impulsar proyectos de dimensión europea, buscando financiación, sumando socios y trabajando conjuntamente para afrontar retos que compartimos", ha apuntado.

Entidad coordinadora

La Diputación Provincial de Zamora ejerce como entidad coordinadora de +H2O, un proyecto que se apoya en la cooperación de nueve socios de España y Portugal.

Junto a la Institución Provincial participan los municipios portugueses de Braganza y Castelo Branco, las diputaciones de Ourense y Cáceres, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE), la Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado), la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) y la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

A través de su Servicio de Fondos Europeos, la Diputación de Zamora ha intervenido en la identificación de la oportunidad de financiación, la preparación de la candidatura y la articulación de la propuesta junto al resto de socios, además de asumir las funciones de coordinación del proyecto.

La aprobación de la financiación da paso ahora a la fase de ejecución y seguimiento. Los nueve socios deberán desarrollar de forma coordinada las actuaciones previstas, cumplir los objetivos e indicadores establecidos por el programa, justificar los gastos y acreditar los resultados obtenidos hasta diciembre de 2028.

En este sentido, Amaranta Ratón subraya que "el verdadero éxito de +H2O no estará únicamente en haber conseguido financiación europea ni en el reconocimiento obtenido, sino en lo que seamos capaces de hacer a partir de ahora".

“Queremos que el proyecto se traduzca en más visitantes, nuevas experiencias turísticas, mayor participación de nuestras empresas y más actividad económica en los municipios vinculados a los embalses y a los territorios rurales”, añade.

Más visibilidad

El reconocimiento europeo ofrece a Zamora una mayor visibilidad dentro del programa Interreg España-Portugal y permite presentar el proyecto como ejemplo de cooperación territorial financiada mediante fondos de cohesión.

Sin embargo, el resultado definitivo de la iniciativa no se medirá por la consideración obtenida en 2026, sino por los efectos que produzca durante los próximos años: nuevas actividades turísticas, participación empresarial, llegada de visitantes, generación de actividad económica y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de los territorios implicados.

La financiación europea proporciona en este caso los recursos necesarios para desarrollar el proyecto. El desafío será convertir esa inversión en resultados verificables y duraderos para los municipios participantes.

"Tenemos una oportunidad para mirar nuestros embalses y nuestros recursos naturales desde una perspectiva diferente, no solo como elementos de nuestro paisaje, sino como activos capaces de generar desarrollo", señala la vicepresidenta de la Diputación.

"Y queremos hacerlo desde la sostenibilidad, la cooperación y la colaboración con Portugal, sumando esfuerzos para que el beneficio llegue directamente a nuestros pueblos", ha resaltado.

Con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros y un horizonte de ejecución hasta 2028, +H2O afronta ahora su fase decisiva: transformar la propuesta aprobada y financiada por Europa en actuaciones concretas y evaluar su impacto sobre el territorio.

La consideración como Operación de Importancia Estratégica supone un respaldo a la relevancia que el programa europeo atribuye a la iniciativa, además de representar una nueva oportunidad para reforzar la cooperación con Portugal y explorar el potencial turístico de los embalses y de los territorios rurales situados a ambos lados de la frontera.

"+H2O demuestra que Europa también puede servir para impulsar proyectos que nacen desde el territorio y que tienen como objetivo último mejorar las oportunidades de nuestros municipios", ha concluido Amaranta Ratón.

“Desde la Diputación vamos a seguir trabajando para que esta inversión de más de 1,4 millones de euros tenga un impacto real y duradero y para que, cuando finalice el proyecto en 2028, podamos hablar de nuevas oportunidades turísticas y económicas consolidadas en nuestros territorios”.