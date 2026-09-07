David Gago, candidato a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Zamora: "Quiero ser el alcalde de todos"

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Zamora y candidato a las primarias municipales, David Gago, durante su rueda de prensa de este lunes J.L. Leal ICAL

David Gago ha dado este lunes el paso que la política zamorana daba ya por descontado. El primer teniente de alcalde, portavoz socialista y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana ha formalizado su candidatura a las primarias del PSOE para encabezar la lista a la Alcaldía de Zamora en las municipales de mayo de 2027.

Lo ha hecho en la sede socialista, flanqueado por las concejalas Auxi Fernández y Sara de la Higuera, y con un mensaje claro: quiere gobernar para el conjunto de la ciudad, no solo para una parte.

"Me presento para ser el alcalde de todos y para convencer a cualquier persona que quiera que esta ciudad siga viva, que no pare, que siga transformándose", ha declarado. En las municipales, ha insistido, "se vota a las personas" y a los equipos, por encima de las siglas.

El plazo para presentar candidaturas concluye este lunes a mediodía. Nadie más se ha postulado y, salvo sorpresa de última hora, Gago será proclamado candidato oficial el martes.

"Hasta ahora no hay nadie presentado, parece que no va a ser la idea. Lo lógico es que no, pero las opciones están abiertas", ha reconocido.

Ocho años de Ayuntamiento

Gago llega con un currículo municipal muy concreto: cuatro años en la oposición y cuatro en el Gobierno, los últimos como primer teniente de alcalde.

"Conocemos las luces y las sombras del Ayuntamiento, hemos sacado trabajo y nos queda mucho por hacer. Estamos comprometidos con la ciudad. Somos un equipo que conoce el Ayuntamiento como la palma de la mano, que escucha y actúa", ha dicho.

Y ha añadido una frase que resume su argumento de campaña: "Sabemos lo que es proponer y ahora sabemos lo que es hacer".

No busca un relanzamiento con caras nuevas. "Me presento rodeado de gente buena y preparada que sabe trabajar en equipo. Tenemos gente buena y no nos hace falta salir a buscar fuera", ha puntualizado.

El balance de la legislatura, según el candidato, es positivo. "Estos últimos años han sido muy positivos, con un Gobierno municipal estable, amable y honrado", ha afirmado.

Zamora, ha subrayado, ha vivido "cambios muy significativos" desde 2015 y, de forma más intensa, en los últimos cuatro años, fruto de un "buen tándem" entre Izquierda Unida y el PSOE "desde las diferencias, la lealtad y la honestidad".

Continuidad, no ruptura

El escenario de 2027 será distinto. Francisco Guarido no repetirá y Pablo Novo será el candidato de Izquierda Unida. Gago no ha eludido esa transición. Se presenta "para liderar" la ciudad, "coger el testigo" de 12 años de gobierno de IU —ocho de ellos en coalición con el PSOE— y "seguir transformando Zamora".

De Novo ha dicho que "es una persona con la que se puede trabajar muy bien". "Con Izquierda Unida ha habido un entendimiento máximo, tanto con el alcalde como con los concejales", ha reconocido.

El socialista da por hecho que, si gobierna, lo hará con apoyo de IU. Al mismo tiempo, aspira a que el PSOE sea primera fuerza.

"Si el PSOE es la primera fuerza de la ciudad ello traerá más trabajo y una transformación de Zamora", ha apuntado. En las municipales, ha repetido, "los votos dependen de las personas que lideran los proyectos, y de los equipos".

Gago quiere recuperar "la confianza de mucha gente que por múltiples razones nos había dejado de apoyar de manera directa".

Una ciudad "solidaria y competitiva"

El modelo que dibuja Gago es el de una ciudad "solidaria e inclusiva, que tenga actividad, que sea competitiva". Una Zamora "más grande humana y económicamente hablando", "limpia", "verde" y "viva".

"No descansaremos para que Zamora siga siendo esa ciudad que no para de tener actividad, que sigamos viendo tapas de comercio levantándose, y que sigamos viendo las calles llenas de gente", ha afirmado.

Ese modelo, ha dicho, se construirá "en diálogo" con sindicatos, empresarios, comerciantes, autónomos, vecinos, entidades sociales, barrios y hosteleros. El programa de 2023 se revisará para identificar "los debes".

Entre ellos ha citado la margen izquierda, donde "hay muchos debes en materia de gestión en los servicios sociales y culturales". También ha adelantado dos líneas concretas: revitalizar el entorno comercial del Mercado de Abastos —ya remodelado— y dotar de nuevos servicios al barrio de Pinilla.

Otros retos que ha puesto sobre la mesa son el nuevo contrato de autobuses urbanos y la actuación sobre determinados terrenos municipales.

Gago se presenta, en sus propias palabras, sin más pretensión política que "liderar la ciudad de Zamora", continuar lo empezado, "iniciar nuevos retos y rematar los proyectos que ya están en marcha".

El 23 de mayo de 2027 los zamoranos decidirán si ese testigo pasa de Guarido a un socialista que lleva ocho años dentro del Ayuntamiento y que ahora pide el mando con un lema sencillo pero profundo: ser "el alcalde de todos".