Varias medallas y un cuarto puesto para el Dragones Caja Rural en el Campeonato de España

El Club Deportivo Salvamento Dragones Caja Rural ha competido dejando destacados resultados y logrando llevar a Zamora varios metales, y obteniendo una meritoria cuarta posición en la clasificación general, más meritoria aún teniendo en cuenta que varios deportistas han competido en el campeonato juvenil y junior y acumulan mucha fatiga.

La competición comenzaba el viernes con la mayor parte de las eliminatorias de las pruebas individuales, sin embargo, también tuvo lugar el relevo de ski, en el que las chicas del equipo lograban la primera medalla para el equipo con una segunda posición.

Por su parte, los chicos se quedaban a las puertas de un nuevo metal con una cuarta posición. Posteriormente, las chicas se colgaban un nuevo metal con un bronce en el relevo de ocean, en el que los chicos eran novenos.

Ya en el sábado, aparte de varias eliminatorias, llegaba la primera final individual en el sprint, en el que Ana Bailón era octava, y las chicas lograban una séptima posición en el relevo de sprint.

Finalmente llegaba el domingo, día en el que se concentraban la mayor parte de las finales. La mañana empezaba con la prueba de banderas, en la que Irene Calvo era sexta y Nerea Martín la 15. A continuación, en nadar surf, Beatriz Ramos era 16 y Lucía Hernández 20.

Tras estas pruebas llegarían las favoritas de los zamoranos. En carrera con tabla Nerea Martín acarició el podio, pero se quedó finalmente con una cuarta posición, mientras que Beatriz Ramos era 15.

A continuación, llegaba el ski, donde estaba claro que los dragones son siempre rivales a tener en cuenta, ya que conseguían tener 5 deportistas femeninas y 3 masculinos en la final.

En cuanto a las chicas, Beatriz Ramos repetía podio tres días después de hacerlo en el campeonato junior, esta vez con una tercera posición. Además, Irene Calvo era quinta, Lucía Hernández décima, Ana Bailón undécima y Nerea Martín duodécima.

Por otro lado, Marcos Antón se quedaba cerca de igualar a su compañera con una cuarta posición, mientras que Diego Antón era 13 y el veterano Óscar Vaquero era 15

En la prueba reina, Marcos Antón iba a demostrar quien es logrando una trabajada medalla de plata. Por otro lado, en la categoría femenina Nerea Martín era sexta y Ana Bailón novena.

Con todas las pruebas individuales era el turno de las finales de los relevos que quedaban.

Las chicas se proclamaban campeonas de España en el relevo de tabla, mientras que los chicos se hacían con la décima posición. En el rescate tabla Nerea y Ana eran subcampeonas de España, al igual que los hermanos Antón. Finalmente, en el relevo ocean mixto el equipo era séptimo y las chicas eran octavas en el relevo de tubo.

El campeonato finalizaba con una cuarta posición en la categoría general (cuarta femenina y octava masculina) para el equipo zamorano tras estas siete medallas que se suman a las logradas en el anterior campeonato juvenil y junior. Gran trabajo de todo el equipo que ahora, con la temporada finalizada, se ha ganado un buen descanso.