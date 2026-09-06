Movilizan a un helicóptero tras un accidente entre dos turismos con heridos en un pueblo de Zamora

Imagen de archivo de un helicóptero de Sacyl. Fotografía de archivo.

Tres personas han resultado heridas tras un accidente vial en Camarzana de Tera (Zamora), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 11:12 horas de esta mañana de domingo tras un golpe por alcance de dos turismos a la altura del número 129 en la carretera de Camarzana.

Se ha trasladado la información a la Guardia Civil de Tráfico y COS de Zamora y también a Emergencias Sanitarias SACYL que ha enviado recursos al lugar.

Entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS) para atender a tres heridos, entre ellos un hombre de unos 75 años.