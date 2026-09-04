Zamora alarga sus fiestas de septiembre hasta octubre con un centenar de gigantes, rutas, música y el mercado medieval

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago en la presentación de las fiestas de septiembre. E.E.

El Ayuntamiento de Zamora ha hecho pública la programación oficial para las Fiestas de Septiembre de 2026 en una comparecencia liderada por el concejal de Promoción Económica, David Gago.

El calendario festivo de este año destaca por un amplio abanico de iniciativas que prolongarán el ambiente festivo de manera ininterrumpida hasta bien entrado el mes de octubre, en una apuesta del Consistorio por mantener una actividad constante que dinamice el comercio, la hostelería y el patrimonio de la capital zamorana.

La presentación ha arrancado con la puesta en valor del cartel anunciador, obra del ilustrador zamorano Samuel Caballero.

Durante su intervención, Gago ha destacado el nivel artístico del diseño y ha querido recordar los cambios organizativos de los últimos años tras el traslado de los actos centrales de la Virgen de la Concha al Lunes de Pentecostés, quedando únicamente para estas fechas la tradicional ofrenda floral del 6 de septiembre.

Entre las citas más destacadas del programa sobresalen las rutas dedicadas a Ramón Álvarez, la Noche Blanca del Románico —que incluirá como novedades la apertura del Torreón del Arco de Doña Urraca y la iglesia de Santa María de la Vega—, así como espectáculos familiares y propuestas culturales como el mercado de tendencias La Ventana Market.

Uno de los platos fuertes del programa será el Encuentro Internacional de Gigantes y Cabezudos programado para el sábado 26 de septiembre, que reunirá en la ciudad a más de un centenar de figuras y unos 500 participantes procedentes de Portugal y de diversas comunidades autónomas.

Asimismo, el edil ha explicado los reajustes en el calendario festivo, señalando que el tradicional Mercado Medieval del Cerco de Zamora trasladará sus fechas al fin de semana del 15 al 18 de octubre para evitar la superposición con otros eventos consolidados y garantizar que la ciudad mantenga un ritmo constante de eventos hasta la llegada de la campaña navideña.

El delegado de Fiestas y Promoción Económica ha subrayado la intención de la administración municipal con este ambicioso despliegue de eventos en la capital.

Manifestando que "son unas fiestas organizadas con toda la intención para que Zamora no pare ni un solo fin de semana, para que este mes de septiembre sea un septiembre lleno de actividad cargado de la presencia de la música en las calles, de la puesta en valor del patrimonio, la gastronomía y el turismo, poniendo en valor el comercio y la hostelería de Zamora".