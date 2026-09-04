La riqueza de Zamora desembarca en Salamaq para posicionar la provincia como destino de excelencia

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez en el stand de la Diputación de Zamora en Salamaq. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha hecho las maletas para estar presente en Salamaq, la cita imprescindible del campo que estos días reúne a miles de personas en Salamanca.

Hasta allí ha viajado el Patronato Provincial de Turismo con un objetivo bien claro: enamorar por el estómago y convencer a los visitantes de que Zamora es un destino perfecto para disfrutar sin prisa.

La gran carta de presentación de esta edición ha sido el sello 'Zamora es Calidad', una marca que quiere poner cara y voz al enorme talento gastronómico que se esconde en cada rincón del territorio.

Durante la apertura del recinto, el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, no quiso perderse el recorrido inaugural, compartiendo impresiones sobre el futuro del entorno rural con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Llevar los sabores zamoranos a un escaparate tan concurrido permite reunir bajo un mismo techo lo mejor de dos insignias de la provincia: 'Alimentos de Zamora' y 'Exquisiteza'.

Desde la institución provincial tienen claro que la cocina no es solo sentarse a comer, sino la puerta de entrada a la historia de la provincia, a sus pueblos y a las manos de quienes trabajan la tierra cada día.

Cada bocado se convierte así en una invitación directa para dejarse caer por sus rincones, descubrir sus paisajes y comprobar que la autenticidad sigue siendo el gran valor diferenciador de esta tierra.

Más allá del escaparate abierto al público general, los días de feria en Salamaq ofrecen la oportunidad idónea para hacer contactos, estrechar lazos con productores y mantener conversaciones con representantes de toda la Comunidad y de distintos puntos de España.

La presencia en la capital salmantina busca abrir puertas a nuevos proyectos, tejer redes entre profesionales del sector y recordar a profesionales y visitantes que los productos zamoranos son, sin lugar a dudas, los mejores embajadores para dar a conocer la provincia.