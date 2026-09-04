Luis Perdiguero y Nono Reyes encabezan el Gran Recital Flamenco de Corrales del Vino de la mano de Caja Rural

Las oficinas principales de Caja Rural de Zamora en la capital se han vestido de gala para dar a conocer todos los detalles del Gran Recital Flamenco que retumbará el próximo domingo 13 de septiembre en Corrales del Vino.

La cita, programada para las 19:00 horas en el coqueto Teatro Municipal, se perfila como una de las grandes joyas del programa de fiestas de la localidad, con trescientas plazas preparadas para recibir a los amantes del cante venidos de cualquier rincón de la provincia.

En el acto de presentación han unido sus voces Laura Huertos, en representación de la entidad financiera; el regidor del municipio, José Miguel Bermejo; y el secretario y vicepresidente de la Peña Flamenca Amigos del Cante, Eduardo Abril y Félix Rodríguez.

Desde la entidad bancaria han querido poner el acento en la importancia de respaldar estas citas que llevan el arte y la cultura viva hasta el corazón de nuestros pueblos, felicitando de paso a los organizadores por haber rematado un cartel de auténtico lujo.

El propio alcalde de Corrales, José Miguel Bermejo no disimulaba el orgullo que supone para sus vecinos convertirse en el epicentro del flamenco por un día, convencido de que el teatro colgará el cartel de no hay billetes durante los festejos.

Por su parte, la directiva de Amigos del Cante ha dejado claro que, tras casi cincuenta años dando la cara por este arte en Zamora, su mayor ilusión sigue siendo esa: hacer kilómetros y lograr que las mejores voces y guitarras del panorama nacional resuenen con fuerza en el medio rural.

En palabras de Eduardo Abril, "un recital no es cualquier cosa, no puedes hacerlo con un cantaor cualquiera y la peña se fija mucho en eso; esperamos que sea un gran éxito y que haya valido la pena el esfuerzo".

El vicepresidente de la peña, Félix Rodríguez, ha desgranado los detalles del cartel señalando que la velada ofrecerá una muestra pura y antológica del cante jerezano y de los puertos.

El escenario de Corrales del Vino recibirá al cantaor malagueño afincado en Jerez Luis Perdiguero, heredero de una dinastía flamenca de enorme arraigo, que estará acompañado a la guitarra por Nono Reyes, una de las jóvenes figuras más destacadas del toque de acompañamiento, junto a los palmeros Cepa Núñez y Gaspar Fernández.

Rodríguez ha animado al público a acercarse al municipio no solo a disfrutar del espectáculo en una joya arquitectónica como su teatro, sino a descubrir el patrimonio local, recordando que "lo que vamos a ver en Corrales es una muestra muy pura y muy racial, una actuación compuesta con mucha enjundia y con mucho contenido que va a ser el buque insignia de la festividad".