La Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente invierten 764.000 euros para modernizar la ciudad deportiva

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante su visita a las obras ejecutadas para la implantación de nuevas instalaciones y mejora integral de la ciudad deportiva del municipio zamorano Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, han visitado este viernes las obras ejecutadas para la implantación de nuevas instalaciones y mejora integral de la ciudad deportiva de Benavente.

Se trata de una actuación que ha supuesto una inversión total de 764.000 euros y que permite dar un importante salto cualitativo a uno de los principales espacios deportivos de la localidad.

La actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente, con una aportación de 535.919,30 euros por parte de la institución provincial y de 228.080,70 euros por parte del Ayuntamiento.

El proyecto responde a un objetivo claro: modernizar las instalaciones existentes, ampliar la oferta deportiva y aprovechar nuevos espacios para ponerlos al servicio de los deportistas y de los vecinos de Benavente.

La intervención se ha estructurado en tres grandes actuaciones: la construcción de dos nuevas pistas de pádel cubiertas, la reparación y adaptación de las pistas de atletismo y el acondicionamiento del espacio situado bajo el graderío.

Dos nuevas pistas de pádel

La ciudad deportiva cuenta ahora con dos nuevas pistas de pádel cubiertas, que permiten ampliar y diversificar la oferta deportiva y facilitar la práctica de esta disciplina durante todo el año.

La inversión destinada a esta actuación ha ascendido a 272.141,15 euros.

Los trabajos han incluido la regularización y nivelación del terreno, aporte y compactación de zahorras, ejecución de cimentaciones y soleras, instalación de las pistas, estructura y cubiertas, cerramientos de vidrio de seguridad, césped artificial homologado, redes de juego e iluminación LED, además de las correspondientes instalaciones eléctricas, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud.

Cada pista dispone de unas dimensiones de 20 por 10 metros y cuenta con puertas de acceso, cerramientos de diferentes alturas, vidrio de seguridad y un sistema de iluminación compuesto por luminarias LED.

Pistas de atletismo adaptadas

Una de las actuaciones de mayor relevancia ha sido la reparación, mejora y adaptación de las pistas de atletismo a la normativa deportiva, con el objetivo de posibilitar su homologación por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La inversión destinada a esta actuación ha sido de 239.328,62 euros.

El proyecto partía de la necesidad de solucionar diferentes deficiencias detectadas en las instalaciones, entre ellas el estado del pavimento, la incorrecta ubicación de algunas líneas de marcaje, la ausencia del bordillo interior de aluminio o las deficiencias existentes en el foso y en los elementos correspondientes a la ría.

Las obras han permitido actuar sobre el pavimento mediante trabajos de lijado, limpieza, preparación y sellado, así como mediante la aplicación de resinas autonivelantes y acabados de poliuretano.

Asimismo, se ha instalado el obstáculo reglamentario de ría, se ha adaptado el obstáculo de agua, se ha incorporado un sistema de cronometraje mediante transpondedores, se ha mejorado la conexión entre el foso de longitud y el pasillo, se ha colocado la cantonera de madera y el bordillo de aluminio y se ha ejecutado un nuevo marcaje y señalización.

La actuación incluye además la tramitación y obtención del certificado de homologación de la instalación por parte de la RFEA, reforzando así la capacidad de la Ciudad Deportiva para acoger actividades y competiciones deportivas.

1.416 metros cuadrados

La tercera gran actuación se ha centrado en el acondicionamiento del espacio situado bajo el graderío existente, que hasta ahora no estaba plenamente desarrollado ni aprovechado.

Los trabajos han afectado a una superficie construida aproximada de 1.416 metros cuadrados, sin incremento de edificabilidad, al desarrollarse en una única planta bajo el graderío existente.

La intervención ha permitido generar nuevos espacios susceptibles de albergar actividades deportivas como tiro con arco, tiro con carabina y otras disciplinas deportivas, ampliando las posibilidades de utilización de la Ciudad Deportiva.

Entre los trabajos realizados figuran la instalación de la cubierta, la colocación de panel sándwich de chapa lacada con núcleo aislante XPS de 35 milímetros, el cerramiento de huecos existentes, la creación de patios para garantizar la iluminación y ventilación, la instalación de la red de saneamiento de aguas pluviales y la impermeabilización de los patios.

La inversión destinada a esta actuación ha sido de 252.530,23 euros.

Una actuación integral

Con esta intervención, la ciudad deportiva de Benavente pasa a disponer de nuevas instalaciones, mejores equipamientos deportivos y nuevos espacios susceptibles de acoger diferentes disciplinas.

En concreto, la actuación permite ampliar la oferta deportiva, con dos nuevas pistas de pádel cubiertas, mejorar las instalaciones de atletismo, adaptándolas a la normativa y posibilitando su homologación por la RFEA y aprovechar nuevos espacios deportivos, mediante el acondicionamiento de los 1.416 metros cuadrados situados bajo el graderío.

También diversificar los usos de la Ciudad Deportiva, incorporando espacios destinados a futuras actividades como tiro con arco, tiro con carabina y otras disciplinas deportivas y modernizar y poner en valor una infraestructura deportiva de referencia para Benavente y su entorno.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado durante la visita la importancia de la colaboración institucional para acometer proyectos que permitan mejorar las instalaciones y los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Faúndez ha subrayado que esta actuación representa "una inversión en deporte, en calidad de vida y, sobre todo, en el futuro de Benavente", al tiempo que ha puesto en valor el compromiso de la Diputación con la mejora de las infraestructuras deportivas de la provincia.

El presidente provincial ha incidido en que la actuación va mucho más allá de la creación de dos nuevas pistas de pádel, ya que "se ha aprovechado la inversión para modernizar las instalaciones de atletismo, avanzar hacia su homologación y recuperar nuevos espacios bajo el graderío para ponerlos a disposición de los deportistas".

Por su parte, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha valorado la importancia de contar con unas instalaciones deportivas renovadas y con mayor capacidad para atender las necesidades de los vecinos, destacando la colaboración mantenida con la Diputación de Zamora para hacer realidad esta actuación.

764.000 euros

La inversión global de 764.000 euros se ha distribuido de la siguiente manera: dos pistas de pádel cubiertas, 272.141,15 euros, mejora y adaptación de las pistas de atletismo, 239.328,62 euros, cubierta y acondicionamiento del espacio bajo el graderío, 252.530,23 euros, con un total de 764.000 euros.

De esta cantidad, 535.919,30 euros han sido aportados por la Diputación de Zamora y 228.080,70 euros por el Ayuntamiento de Benavente.

La actuación supone, en definitiva, una transformación integral de la ciudad deportiva de Benavente, combinando la creación de nuevas instalaciones con la mejora de las existentes y la recuperación de nuevos espacios para la práctica deportiva.

Una inversión que permite a Benavente y a sus vecinos contar con una ciudad deportiva más moderna, funcional y preparada para acoger una mayor variedad de actividades deportivas, consolidando este complejo como uno de los principales referentes para la práctica del deporte en la localidad.