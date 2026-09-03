El programa 'Educación de calle' de Zamora decora las Tres Cruces con frases feministas

El proyecto 'Feminismo y Educación de Calle' llevó hasta los jardines de la confluencia entre la calle Víctor Gallego y la Avenida de las Tres Cruces una estructura artística con letras de madera pintadas que forman la palabra 'LIBRE'.

Esta segunda acción, bajo el título 'Frases para la igualdad', ha consistido en colocar frases de mujeres con un activismo importante en pro de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres en pasos de peatones significativos, por el tránsito y la ubicación.

Una iniciativa que es fruto del trabajo conjunto llevado a cabo entre los programas de educación de calle de la ciudad, en los que participan 'Construyendo mi futuro' del Ayuntamiento de Zamora, Centro Menesiano y Cruz Roja.

Una de las frases feministas plasmadas en Tres Cruces. Ayto Zamora

También colabora el movimiento feminista 'Libres e Iguales', además del tejido asociativo vecinal de la ciudad como las asociaciones de vecinos de Tres Cruces y Bloques.

El proyecto ha conseguido hasta ahora este año movilizar activamente a unos 60 jóvenes, que han participado en las propuestas, visibilizando la lucha feminista y promoviendo el debate comunitario sobre la igualdad real entre hombres y mujeres.

La iniciativa ha constituido una toma de conciencia para los jóvenes participantes sobre la igualdad entre mujeres y hombres y al mostrarlo en las calles ha buscado también sensibilizar a la población en general sobre esta meta.

El proyecto ha estado estructurado en dos acciones colectivas en las que los participantes han jugado un protagonismo esencial.

La primera, bajo el título 'Cadenas cotidianas', tuvo lugar en marzo y constituyó la inauguración del mismo.

Para esta ocasión, se ha instalado la estructura artística en la citada confluencia junto a dos figuras de mujeres que estaban encadenadas a dicha palabra.

En dichas figuras se colgaron carteles con situaciones de desigualdad que aún en la actualidad viven las mujeres y que de alguna manera las esclavizan, agravando la desigualdad.

Esta última acción se ha llevado a cabo en la zona de Los Bloques, allí tuvo lugar en julio, y de Tres Cruces, que se ha formalizado ahora.

De forma previa a esta actuación, los jóvenes se habían acercado al conocimiento de dichas mujeres y entre todos escogieron las frases a poner en la vía pública.

En esta acción los jóvenes participantes, por la noche y con el apoyo de la Policía Local plasmaron junto a pasos de peatones estas frases.

Hacerlo por la noche y con el apoyo de la Policía Local garantizó realizarlo con seguridad, a la par que se incidía el aspecto educativo y no transgresor de la misma, algo que se respaldó tanto por la propia Policía Local, como por los educadores de referencia, así como entre el propio grupo de iguales participante.