Moraleja del Vino recibe este fin de semana a 400 pequeños jugadores su primer torneo internacional de fútbol 7

Este próximo fin de semana, Moraleja del Vino (Zamora) acogerá la primera edición del I Torneo Internacional de Fútbol 7, en el que colaboran la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de la localidad y Caja Rural, además de patrocinadores privados.

Participarán 30 equipos, 14 de benjamín y 16 de alevín, que disputarán los partidos entre el 5 y 6 de septiembre en las instalaciones del Campo Municipal José Ramos.

Los más pequeños jugarán el sábado 5, mientras que el domingo 6 será el turno de los alevines, divididos en cuatro grupos por categoría.

Al torneo se han inscrito clubes como el Zamora CF, Pinilla Duero, Racing Benavente o Club Deportivo La Amistad 2000, pero también habrá de otras provincias como el Unionistas de Salamanca o el Puente Castro de León.

De la fase de grupos saldrán los dos primeros clasificados, que se enfrentarán en el Torneo de Oro, mientras que el resto jugará el de plata.

Cada partido durará 20 minutos en la primera fase, 25 en las semifinales y 30 en las finales.

La presentación del torneo ha sido este jueves, 3 de septiembre, en la sala de prensa de la Diputación de Zamora.

En el acto han participado el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto; y el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, que han estado acompañados por el concejal de Deportes, Borja Jiménez, la técnico de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, y Delia Hernández, representante de la Unión Deportiva Pinilla Duero, club organizador.

Del Canto ha recordado que la "obligación" de la institución provincial, en la que es responsable de Deportes y Juventud, es ayudar a los pueblos y al entorno rural a la hora de desarrollar iniciativas como este torneo, en el que participarán cerca de 400 menores.

"Se trata de un evento más de los clubes de la provincia que, desinteresadamente, crean este tipo de torneos que ayudan a difundir nuestros pueblos y a que nuestros niños disfruten de unas jornadas de deporte", ha destacado.

Por otro lado, Laura Huertos ha puesto en valor el trabajo de la organización, en este caso de los representantes del Pinilla Duero, por el despliegue que implica gestionar la participación de 18 clubes de fútbol.

También ha mostrado la satisfacción que para la entidad a la que representa supone participar en esta competición "por la repercusión que va a tener para la provincia" y colaborar con una iniciativa que sirve para que "los pequeños conozcan nuestra provincia a través del deporte".

Roberto Álvarez Coco ha explicado que, cuando recibieron la propuesta, "no dudé en poner en marcha este proyecto" que, en su primera edición, ya es todo un éxito de participación. No en vano, además de los 400 niños participantes, también acudirán a Moraleja sus padres, familiares y otras muchas personas que se acercarán a la localidad el fin de semana para disfrutar del fútbol base, «tan importante para nuestra provincia".

Delia Hernández, representante de la organización, ha trasladado que la idea de celebrar este primer torneo surgió "de una idea entre amigos", que al final se ha llevado a cabo con el objetivo de crear un impacto positivo en el pueblo de Moraleja.

El objetivo es que la gente que acuda conozca la localidad y disfrute de sus instalaciones, sus servicios y sus habitantes. También ha agradecido la colaboración de las instituciones y patrocinadores, sin los cuales, el proyecto no se podría haber llevado a cabo.

"Esperemos que esta primera edición sea la primera de otras muchas", ha concluido.