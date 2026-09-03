La magia vuelve a llenar calles, plazas y teatros de Zamora y provincia: el gran festival internacional cumple 33 años

Presentación de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora. Ayto Zamora

Vuelven las Jornadas Internacionales de Magia en Zamora. El evento alcanzará ya 33 años de trayectoria de forma ininterrumpida, reuniendo a algunos de los mejores ilusionistas del panorama nacional e internacional.

Para ello, las jornadas desplegarán 16 magos procedentes de siete países y la programación se iniciará el viernes 25 de septiembre, extendiéndose hasta el domingo 4 de octubre.

Unos días en los que la magia copará los escenarios que se llevarán hasta calles, plazas, centros de día y el Teatro Principal de Zamora, que celebrará las galas principales los días 3, 4 y 5 de octubre.

Durante la presentación oficial se ha destacado el carácter inclusivo y vertebrador del programa, ya que la propuesta está diseñada para todo tipo de edades y públicos.

Habrá espectáculos de magia inclusiva y social, con actividades para bebés, personas mayores y colectivos concretos a través de iniciativas pensadas para personas con discapacidad intelectual como 'Magia para Soñar'.

A través de la sección Magia Viajera, el festival pretende acercar espectáculos a distintos municipios de la provincia, entre ellos San Cebrián de Castro, Madrigal de las Altas Torres y Castrogonzalo.

De la misma forma, la iniciativa viajera llevará la programación hasta Morales del Vino.

En la organización del festival participan el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, Caja Rural y la Fundación Siglo.

Las actividades paralelas darán lugar en los espacios culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Como adelanto al programa de actividades, desde este viernes, 4 de septiembre, se podrá ver en la Biblioteca Pública de Zamora la exposición 'Los 32 primeros años'.

La muestra hace un recorrido por los momentos más significativos del festival y del espectáculo Charlie Magic Show.

Por su parte, el Museo Etnográfico de Castilla y León: Presentará el espectáculo El afilador mágico, a cargo del artista Teto, que rendirá homenaje a la tradición popular gallega.

Las jornadas están organizadas por el mago zamorano Paulino Gil y la asociación ZaMagia, con la participación de Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora, Fundación Caja Rural y Teatro Principal.

Organización, instituciones y colaboradores han invitado a todos los zamoranos y visitantes a disfrutar de este referente cultural, consolidado como una de las citas de ilusionismo más destacadas a nivel internacional.