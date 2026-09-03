La magia vuelve a llenar calles, plazas y teatros de Zamora y provincia: el gran festival internacional cumple 33 años
La iniciativa comenzará el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre.
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Vuelven las Jornadas Internacionales de Magia en Zamora. El evento alcanzará ya 33 años de trayectoria de forma ininterrumpida, reuniendo a algunos de los mejores ilusionistas del panorama nacional e internacional.
Para ello, las jornadas desplegarán 16 magos procedentes de siete países y la programación se iniciará el viernes 25 de septiembre, extendiéndose hasta el domingo 4 de octubre.
Unos días en los que la magia copará los escenarios que se llevarán hasta calles, plazas, centros de día y el Teatro Principal de Zamora, que celebrará las galas principales los días 3, 4 y 5 de octubre.
Durante la presentación oficial se ha destacado el carácter inclusivo y vertebrador del programa, ya que la propuesta está diseñada para todo tipo de edades y públicos.
Habrá espectáculos de magia inclusiva y social, con actividades para bebés, personas mayores y colectivos concretos a través de iniciativas pensadas para personas con discapacidad intelectual como 'Magia para Soñar'.
A través de la sección Magia Viajera, el festival pretende acercar espectáculos a distintos municipios de la provincia, entre ellos San Cebrián de Castro, Madrigal de las Altas Torres y Castrogonzalo.
De la misma forma, la iniciativa viajera llevará la programación hasta Morales del Vino.
En la organización del festival participan el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, Caja Rural y la Fundación Siglo.
Las actividades paralelas darán lugar en los espacios culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
Como adelanto al programa de actividades, desde este viernes, 4 de septiembre, se podrá ver en la Biblioteca Pública de Zamora la exposición 'Los 32 primeros años'.
La muestra hace un recorrido por los momentos más significativos del festival y del espectáculo Charlie Magic Show.
Por su parte, el Museo Etnográfico de Castilla y León: Presentará el espectáculo El afilador mágico, a cargo del artista Teto, que rendirá homenaje a la tradición popular gallega.
Las jornadas están organizadas por el mago zamorano Paulino Gil y la asociación ZaMagia, con la participación de Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora, Fundación Caja Rural y Teatro Principal.
Organización, instituciones y colaboradores han invitado a todos los zamoranos y visitantes a disfrutar de este referente cultural, consolidado como una de las citas de ilusionismo más destacadas a nivel internacional.