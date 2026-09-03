Un juzgado de Zamora condena a la Junta por abusar de la temporalidad de un interino durante más de 8 años

El juzgado de Primera Instancia Sección de lo Social nº1 de Zamora ha estimado la demanda defendida por los servicios jurídicos de CCOO de Zamora frente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por abuso de la temporalidad en el empleo público.

La sentencia aplica la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo y declara que la administración autonómica incurrió en abuso de la temporalidad, al mantener durante más de ocho años la relación laboral de un trabajador interino que desempeñó de forma ininterrumpida el mismo puesto de trabajo.

Según el sindicato, el trabajador ya contaba con una sentencia previa que reconocía su condición de indefinido no fijo.

Sin embargo, asegura, la Junta de Castilla y León mantuvo la situación de temporalidad, prolongando la ocupación del mismo puesto sin adoptar las medidas necesarias para corregir ese abuso.

La resolución judicial establece además que la indemnización por extinción de la relación laboral, equivalente a 20 días de salario por año trabajado, no repara de manera autónoma el abuso de la temporalidad, por lo que reconoce una compensación adicional de 10.000 euros.

Asimismo, ha acordado remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La secretaria de Servicios Jurídicos y Políticas LGTBIQA+ de CCOO CyL, Laura Mayo, ha celebrado esta sentencia, ya que el sindicato subraya que es “un nuevo aviso” a las administraciones públicas.

Así, apunta que el abuso de la temporalidad para cubrir necesidades permanentes “tiene consecuencias jurídicas y económicas que van más allá de la indemnización por cese”.

El sindicato reitera que es imprescindible “desterrar definitivamente” estas prácticas y apostar por un empleo público “estable, de calidad y con derechos, garantizando que las plazas estructurales se cubran mediante procesos que eviten la precariedad y el abuso continuado de la contratación temporal”.