La Diputación de Zamora culmina en Madrid la gira promocional de Fromago: habrá 309 expositores y 443 stands

Javier Faúndez junto a Mari Luz Uña (Casa de Zamora en Madrid) e Isabel Blanco (vicepresidenta de la Junta). Juan Lázaro Ical

La Diputación de Zamora ha culminado en Madrid este jueves, 3 de septiembre, la gira promocional de la tercera edición de Fromago Cheese Experience 2026, que contará con 309 expositores, 443 stands y 45 importadores procedentes de 23 países.

La presentación ha tenido lugar en la Casa de Zamora en la capital española, donde se han reunido representantes de las principales instituciones, del sector empresarial, turístico y agroalimentario, de medios de comunicación y profesionales vinculados al mundo quesero.

En el acto ha estado presente la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Una asistencia que pone de manifiesto la apuesta de las administraciones por esta iniciativa que aspira a seguir poniendo a la provincia y a Castilla y León como referentes mundiales de la industria láctea y quesera.

Javier Faúndez preside el acto promocional de Fromago en Madrid. Diputación de Zamora

También han estado presentes el viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez; los vicepresidentes de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, Ramiro Silva Monterrubio y Amaranta Ratón Fresno; y la presidenta de la Casa Zamora, Mari Luz Uña; parlamentarios nacionales.

Javier Faúndez, junto a la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda, han sido los encargados de presentar esta tercera edición de Fromago.

Todo ello en un acto que ha sido definido como especialmente significativo al celebrarse en la Casa de Zamora, "la embajada de la provincia en la capital de España".

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de cerrar en Madrid esta gira promocional que se ha desarrollado en los últimos meses.

Este jueves ha sido el broche final al llamado 'Camino de Fromago', que ha constado de una gira de acciones promocionales que han llevado la imagen y el espíritu de la feria a distintos puntos estratégicos de Portugal y España.

Málaga, Oviedo, Silleda (Pontevedra), Salamanca, Valladolid y Braganza han sido algunas de las paradas de este recorrido que ha permitido estrechar relaciones con instituciones, empresas, profesionales y medios de comunicación, reforzando el conocimiento de Fromago en mercados estratégicos.

Faúndez ha explicado que esta estrategia tenía como objetivos principales aumentar la notoriedad de la feria, generar nuevas oportunidades y ampliar su capacidad de atracción entre los productores y empresas.

"Con esta gira hemos buscado estrechar lazos con profesionales, instituciones y medios de comunicación, e incrementar la notoriedad de FROMAGO en mercados estratégicos y seguir ampliando la capacidad de atracción. Y podemos decir que hemos cumplido los objetivos", ha apuntado.

Del 17 al 20 de septiembre

La feria tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre y contará con destacadas cifras de participación en esta tercera edición. De esta manera, se contará con 309 expositores, de los que el 82% pertenecen al sector quesero y lácteo.

De igual manera, habrá 443 stands comerciales y más de 500 carpas, que se distribuirán a lo largo de un recorrido urbano de tres kilómetros y una superficie ferial de más de 40.000 metros cuadrados.

Javier Faúndez durante la presentación de Fromago 2026 en Madrid. Juan Lázaro Ical

Unos datos que cumplen con los objetivos marcados por la Diputación de Zamora tras la edición de 2024, cuando se propusieron superar los 300 expositores y alcanzar los 400 stands.

"Hoy podemos decir que hemos cumplido ese objetivo", ha subrayado el presidente de la institución provincial.

Aparte de las cifras, Faúndez ha puesto de relieve la evolución de la feria desde su primera edición, ya que en esta ocasión todos los espacios disponibles están ocupados y la organización cuenta hasta con lista de espera de empresas interesadas en participar.

Presencia internacional

La dimensión internacional es otro de los grandes pilares de Fromago 2026, que contará con más de 40 stands de queseros de fuera de España, con 45 importadores procedentes de 23 países, frente a las 32 delegaciones que participaron el año pasado.

Para Faúndez, este crecimiento ratifica que la feria debe ser atendida no solo como un evento abierto al público, sino como una "herramienta de promoción económica, apertura de mercados e internacionalización".

"Queremos que Fromago abra mercados, facilite acuerdos comerciales y permita que nuestras queserías y nuestros productores encuentren nuevas oportunidades de negocio", ha explicado.

La meta es que la actividad generada durante los cuatro días de duración de la feria tenga continuidad y tenga como resultado la generación de nuevos contactos comerciales, acuerdos y posibilidades de crecimiento para los participantes.

300.000 visitantes y 14 millones de euros de negocio

Durante el año pasado, la feria recibió a más de 300.000 visitantes, se vendieron más de 170.000 kilos de queso y se generó un volumen de negocio de más de 14 millones de euros.

El impacto publicitario alcanzó los 1,2 millones y más de 8.000 personas visitaron las galerías del queso.

Sobre esta base, Fromago 2026 quiere seguir creciendo, pero sobre todo avanzar en internacionalización, profesionalización y creación de oportunidades para las empresas.

"Fromago ha crecido un 30% respecto a la edición anterior, pero queremos que crezca también en profesionalización, en internacionalización y en oportunidades para las empresas", ha precisado el presidente de la Diputación.

Carácter internacional, pero profundamente zamorano

Aunque el carácter internacional es uno de los aspectos destacados, Faúndez ha resaltado el retorno que Fromago genera en la propia provincia.

Y es que más del 90% de los proveedores y colaboradores de la feria son empresas zamoranas, un hecho que marca la capacidad del proyecto para movilizar el tejido empresarial zamorano.

"Es una feria internacional, sí, pero profundamente zamorana", ha destacado el presidente.

A este respecto, Faúndez ha defendido que la feria es una oportunidad para proyectar Zamora hacia el exterior y, a su vez, devolver actividad económica a la provincia.

Instituciones, patrocinadores y entidades colaboradoras

Durante su intervención, Faúndez también ha querido agradecer expresamente la labor de todas las instituciones, patrocinadores y entidades colaboradoras.

Se ha referido especialmente a Eilza, por su "compromiso, capacidad e implicación con un proyecto que trasciende la propia celebración de la feria".

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, asiste a la presentación de 'Fromago Cheese Experience' en Madrid. Juan Lázaro Ical

Javier Faúndez ha destacado que Fromago constituye una herramienta para contribuir al futuro del sector quesero y lácteo, generando espacios de encuentro, formación, promoción, comercialización e internacionalización.

Comienza la cuenta atrás

Con la presentación celebrada hoy en Madrid concluye el 'Camino de Fromago' y se inicia la cuenta atrás definitiva para la celebración de Fromago Cheese Experience 2026.

Del 17 al 20 de septiembre, Zamora volverá a convertirse en punto de encuentro para productores, queseros, profesionales, empresas, distribuidores, importadores y visitantes.

Así, el presidente de la Diputación ha animado a todos ellos a acudir a la capital zamorana y participar en una tercera edición que llega con más expositores, más presencia internacional, mayor superficie y una creciente dimensión profesional.

"El Camino de Fromago termina hoy, pero ahora comienza la cuenta atrás definitiva. Del 17 al 20 de septiembre, Zamora volverá a convertirse en la capital del queso", ha recalcado Javier Faúndez.

El presidente provincial ha cerrado su intervención invitando a todos a disfrutar de esta nueva edición: "Os esperamos con las puertas abiertas en Fromago Cheese Experience 2026".