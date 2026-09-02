Zamora refuerza la protección de la infancia con talleres y actividades: tirolinas y convivencia en Sanabria

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este miércoles una nueva programación de actividades dirigida a niños, niñas y adolescentes dentro del II Plan Local de Infancia y Adolescencia. Cedida

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este miércoles una nueva programación de actividades dirigida a niños, niñas y adolescentes dentro del II Plan Local de Infancia y Adolescencia.

La iniciativa incluye talleres sobre seguridad digital, medio ambiente, prevención de riesgos y ocio saludable en la naturaleza.

La concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, ha dado a conocer las propuestas acompañada por la educadora social y técnica municipal Teresa Nicolás.

También la coordinadora de Cruz Roja en Zamora, Rosa Illán, y el responsable de proyectos de la Fundación Eusebio Sacristán, Diego de la Torre.

Durante la presentación, Fernández ha destacado la importancia de la renovación del reconocimiento de Zamora como «Ciudad Amiga de la Infancia» por parte de UNICEF.

Una distinción que, según ha señalado, supone también una responsabilidad para continuar desarrollando políticas públicas dirigidas a proteger los derechos y atender las necesidades de los menores.

La responsable municipal ha defendido la necesidad de escuchar a los niños y adolescentes y de facilitar espacios en los que puedan expresar sus inquietudes y participar activamente en la vida de la ciudad.

También ha incidido en el apoyo a las familias y en la promoción de valores como la igualdad, la convivencia y la solidaridad.

Seguridad en Internet y prevención de riesgos

La programación se enmarca en la Línea Estratégica 4 del II Plan Municipal de Infancia, centrada en capacitar a los menores para afrontar y protegerse ante los retos de la sociedad actual.

Teresa Nicolás ha explicado que las actividades buscan combinar el aprendizaje y el ocio mediante dinámicas prácticas y participativas adaptadas a las diferentes edades.

Entre las propuestas figura el taller «Mi huella digital», destinado a menores de entre 10 y 13 años. La actividad abordará cuestiones relacionadas con la privacidad, la protección de los datos personales y la navegación segura por Internet.

Para los jóvenes de entre 14 y 17 años se ha programado el taller «¿De verdad me conoces?», centrado en la identidad digital, la reputación online y el uso responsable de las redes sociales.

La programación también reserva un espacio importante al medio ambiente y la prevención de riesgos. Los menores de entre 10 y 14 años podrán participar en «Exploradores de la naturaleza», mientras que también se ha previsto un Escape Room bajo el título «En emergencias» para participantes de hasta 14 años.

Los adolescentes de entre 14 y 17 años tendrán además la oportunidad de participar en un simulacro de emergencias, con el objetivo de mejorar sus conocimientos y capacidades de respuesta ante situaciones de riesgo.

Tirolinas y convivencia en Sanabria

El ocio saludable y el contacto con la naturaleza completan la nueva programación. Una de las actividades previstas será una jornada de cuerdas y tirolinas en Sanabria, una excursión en la que participarán 50 menores de hasta 18 años.

La iniciativa pretende favorecer la autonomía personal, la convivencia entre iguales y el respeto por el patrimonio natural a través de actividades al aire libre.

Durante la presentación, Rosa Illán, de Cruz Roja Zamora, y Diego de la Torre, de la Fundación Eusebio Sacristán, han destacado la colaboración mantenida con el Ayuntamiento para ofrecer alternativas de ocio con un importante componente educativo.

Ambas entidades han puesto en valor una coordinación que permite desarrollar actividades inclusivas y accesibles para los niños y adolescentes de la ciudad.

Auxiliadora Fernández ha animado finalmente a las familias y a los jóvenes zamoranos a consultar el calendario completo de actividades y participar en las diferentes propuestas incluidas en esta nueva programación del II Plan Local de Infancia y Adolescencia.