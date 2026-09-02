La nueva ruta náutica ideal y gratuita para disfrutar Zamora: un paseo en kayak que recorre el patrimonio de la ciudad

El Ayuntamiento de Zamora pondrá en marcha este fin de semana una prueba piloto que propone una ruta guiada e interpretada en kayak por el río Duero como una nueva iniciativa que aúna turismo y deporte.

La ruta pretende fomentar el deporte de ocio y la salud entre la ciudadanía, a la vez que se aprovecha el paisaje cultural y patrimonial de la capital zamorana desde una perspectiva distinta.

El concejal de Deportes, Manuel Alonso, ha explicado que estas rutas, cuya continuidad se medirá en base a la respuesta del público de cara a futuras ediciones en temporada estival, tendrán una duración aproximada de hora y media.

Incluirán, también, una breve formación previa sobre nociones básicas de seguridad y paleo.

El recorrido náutico ofrecerá a los participantes una mirada diferente de los elementos emblemáticos de la ciudad como el Puente de Piedra, el Puente de Hierro, la antigua infraestructura ferroviaria y las aceñas.

De esta manera, podrán profundizar en la historia ligada a la industria del agua, según ha explicado Cristina García, de Contarte Zamora.

La actividad permite divulgar la riqueza de la flora y fauna autóctonas, mostrando especies que habitan en la orilla del río.

La actividad es para personas mayores de 12 años cuya única condición imprescindible es que sepan nadar y tengan ganas de disfrutar del entorno zamorano.

Las rutas, por motivos de seguridad, se realizarán con embarcaciones antivuelco adquiridas recientemente por el Ayuntamiento y se facilitarán chalecos salvavidas a todos los participantes.

Para este fin de semana se han programado sesiones dobles el sábado, 5 de septiembre, a las 16:30 y 18:30 horas, y el domingo, día 6, a las 10:30 y 12:30 horas.

Los inscritos deben estar presentes a la hora prevista en el Hangar 5 del Centro de Piragüismo y las inscripciones, gratuitas, han de ser tramitadas a través de la plataforma apuntame.zamora.es a partir de este jueves, 3 de septiembre.

Teniendo en cuenta el carácter gratuito de las plazas y para asegurar la máxima participación, el acceso se gestionará por riguroso orden de llegada al punto de encuentro entre los inscritos, dándose paso a la lista de espera en caso de retrasos o ausencias.

Para participar aconsejan llevar ropa ligera y que se pueda mojar, como pantalón corto, bañador, camiseta, escarpines o chanclas, preferiblemente de pie sujeto.

Por último, desde el Ayuntamiento de Zamora recomiendan usar protección solar y gafas de sol, además de llevar ropa de cambio para después de la actividad.