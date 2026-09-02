El Festival Internacional de Folklore lleva a Toro las tradiciones de Senegal, Chile, Sicilia y Polonia

Cartel del Festival Internacional de Folklore de Toro Ayuntamiento de Toro

La ciudad de Toro se prepara para convertirse este jueves, 3 de septiembre, en punto de encuentro de diferentes culturas del mundo con la celebración del Festival Internacional de Folklore, una propuesta que reunirá sobre el escenario de la Plaza Mayor a representantes de Senegal, Chile, Sicilia y Polonia.

La cita tendrá lugar a las 20:30 horas, con entrada libre, y permitirá ofrecer una muestra de músicas, danzas, indumentarias y tradiciones populares de diferentes rincones del mundo.

El programa contará con la presencia del Ballet Jammu, de Senegal; Weliwen, procedente de Chile; Città di Agrigento, de Sicilia (Italia); y Mali Gorzowiacy, de Polonia. Cuatro formaciones que acercarán a Toro la diversidad y riqueza del folklore internacional.

Cartel del Festival Internacional de Folklore de Toro Ayuntamiento de Toro

La actuación forma parte de la programación del Festival Internacional de Folklore de Zamora 2026, una iniciativa consolidada en el calendario cultural de la provincia.

La presencia del festival en Toro supone, además, una oportunidad para acercar al público de la provincia expresiones culturales de distintas procedencias y reivindicar el folklore como espacio de encuentro entre pueblos y generaciones, sin importar la edad.

Con esta propuesta, Toro se suma nuevamente a la ruta provincial del Festival Internacional de Folklore, ofreciendo una noche dedicada a la música, la danza y la diversidad cultural.